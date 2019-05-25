（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）法國將於26日舉行歐洲議會議員選舉，為鼓勵投票，不少城市提供免費交通服務，有果菜商贈送蔬果給完成投票的選民，還有小鎮送玫瑰花給投完票的母親，順便慶祝母親節。

根據歐洲第一電台（Europe 1）委託民調機構BVAOpinion調查，只有57%的受調者關心這場選舉。

費加洛報（Le Figaro）及法國新聞電台（Franceinfo）於23日公布的調查結果更顯示，18歲到34歲的受調者特別冷淡，多達70%不打算去投票。

上次舉辦歐洲議會選舉是在2014年，當時法國投票率為42.43%，預料這次棄權的選民比例仍然很高。

法國新聞電台報導，為了提升投票率，有些企業、行政單位和一般個人很努力動員。

舉例來說，有些選民基於特殊理由需要搭計程車去投票所，車費動輒數十歐元，可能讓一些人打消投票的念頭，因此在旺代省（Vendée）有家庭照護公司主動提議帶無法行動的年長者去投票，還可陪伴進入隔離投票間，到今天已有超過20人預約這項服務。

在北方省（Nord），有為行動不便者提供的免費接駁車服務，且到府接送；南部的沃克呂斯省（Vaucluse）也有免費交通服務。

若投票所距離住家很遠，運輸公司Flixbus推出退費服務，選民只需在投票所前拍張照片為證，即可辦理退回車費。

在大城市如里昂、馬賽、巴黎，選民可在26日當天早上6時到晚上9時免費使用一次電動滑板車，只需要輸入一組編碼。

此外，在南錫市（Nancy），選民可持已蓋章的投票證到中央市場的果菜商店Huseyn Uyar領取一公斤的蔬果；親歐派的店東接受法國藍廣播電台（FranceBleu）訪問時說，他希望藉此鼓勵選民踴躍投票，2017年總統選舉時，他曾送出一公噸蔬果，「這要成本，但我有動力這麼做，因為有不少年輕人會來」。

26日正好也是法國的母親節，摩澤爾省（Moselle）的小鎮安提（Antilly）鎮長培蒂岡（ClaudePetitgand）因此想到贈送一朵玫瑰花給每名前往投票的母親。（編輯：高照芬）1080525