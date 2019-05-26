拿著熱騰騰剛出爐的「2019年台灣連鎖暨加盟協會連鎖業績優服務人員服務天使」獎章，擁有甜美笑容的信義房屋十期建和店秘書徐郁雯說她最大快樂就是幫助、服務人，時常參與志工活動，雖擔任秘書一職，仍不停精進、努力考取不動產經紀人執照，為自己人生加分。

2003年進入信義房屋，經歷7家分店，徐郁雯一直擔任分店秘書工作，是分店無可或缺的位置，協助業務所有行政事項，等於是每位房仲背後最重要的支援，才能放心無虞去衝刺。

在分店上班，第一線直接面對人群、服務客戶，但進來分店，除了買房需求，更有其它疑難雜症，徐郁雯都耐心一一服務，她說，平時最常遇到的是借廁所、問路、借影印等。即便如此，這些人都有可能成為潛在客戶，徐郁雯仍然秉持熱心服務的態度。

讓徐郁雯印象深刻的是一位買方楊伯伯，他新買的房子在分店樓上，自從楊伯伯入住後，幾乎每天都會到分店走走看看，徐郁雯不僅不覺得困擾，還把他當成家人一樣的問候，後來楊伯伯因理財規劃要出售房子，又因短期買賣讓客戶有投資的感覺，楊伯伯心中有不少壓力，仍會到分店走走，楊伯伯也把郁雯當家人一樣說說心裡的壓力，有一天終於順利賣掉房子了，楊伯伯第一時間先跟她分享，徐郁雯開心之餘，更感動結交如同家人般情感的朋友。

「讓社區人人感受到信義房屋的溫暖，持續服務客戶，讓幸福變大。」徐郁雯說她只是單純實踐公司理念，沒想到從客戶那邊獲得更多溫暖。

在信義房屋從事秘書15年，徐郁雯以「樂在工作，助人為快樂之本」的座右銘鞭策自己，積極參與各項專案任務，並且主動承擔會議總召、會議主持人等，在例行工作之餘，提高學習與貢獻企業的機會。