中央氣象局表示，今（26）日台灣東部、東南部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨；其他地區及澎湖為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。明（27）日鋒面接近，台灣東部、東南部、南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。今、明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

中央氣象局表示，昨天（25日）東南風帶來暖空氣，背風面的西半部溫度較高，約31至33度，迎風面的東半部則在25至29度間；午前僅花東有短暫陣雨，午後受熱力作用影響，於山區有對流發展，並順著風向往西半部平地擴散，造成局部大雨。

中央氣象局指出，今天（26日）風場在東南風至南風之間，各地白天溫暖、晚間舒適，預計各地高溫皆可到28度以上，其中西半部地區高溫上看32至34度，紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，大家外出活動應注意防曬並多補充水份；天氣方面，大部份時間仍為多雲到晴的天氣，僅花東有局部短暫陣雨，然而午後仍然要留意熱對流的發展，尤其山區及近山區更需注意午後雷雨伴隨的瞬間大雨、雷擊、強陣風等現象。

另外，金門、馬祖有受局部霧或低雲影響能見度的機率，尤其晨間、深夜更須留意。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，26日西半部位於背風側，白天風速仍偏弱，擴散條件差，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上；宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖及金門地區為「普通」等級，午後中部山區臭氧可能達橘色提醒等級；北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級