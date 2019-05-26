高雄市長韓國瑜6月1日將出席由支持者自發主辦的「決戰2020贏回台灣」，地點在凱達格蘭大道。今(26)日，在跟韓競逐總統提名的王金平受訪時表示，韓國瑜辦活動，他都祝福，更透露自己在全台各地也有王金平之友會成立，而近來國民黨參選者民調拉近，卻陷入瓶頸，甚至被柯文哲超越，對此王表示「很多事情剛開始而已，要談言之過早」。

王金平出席「捍衛五權憲法-捍衛人民的考試權」論壇，會前受訪時，媒體問王對韓國瑜將北上參加凱道造勢的看法，王金平表示「他辦活動，我都祝福」，媒體再問王，韓北中南都會有造勢，「很好，那是他努力」、「沒有壓力，我到處都有王金平之友會成立，所以是做我的方式」。

另外，鴻海集團董事長郭台銘日前接受媒體專訪時，拋出「選舉募款加倍奉還」的策略，表示有民眾捐款給他，他會加倍金額捐款做公益，王金平聽到先是呵呵笑，表示郭台銘財力眾所皆知，但外界質疑郭有賄選之虞，王說「這要相關單位去認定」。

近來各單位民調出爐，共同的趨勢皆是韓國瑜不再一枝獨秀，聲勢持續下滑；國民黨內第二強的郭台銘，近來民調數字也無法進一步往上衝，媒體問王是不是國民黨從贏選到輸，王說「靜待發展嘛，現在很多事情都剛開始而已，現在要談都言之過早」。