（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）由南韓著名導演奉俊昊執導、演員宋康昊主演的電影「寄生上流」25日在第72屆坎城國際影展奪得最高獎項金棕櫚獎。奉俊昊由此成為首度獲此殊榮的南韓導演。

南韓聯合新聞通訊社報導，這是南韓導演金基德2012年以「聖殤」獲威尼斯金獅獎、李滄東2010年以「詩」獲坎城最佳劇本獎後，南韓導演再次在3大國際影展（柏林、坎城、威尼斯）中捧得大獎。

奉俊昊當天在發表獲獎感言時說，無論何時都能從法國電影中獲得靈感，「寄生上流」（南韓原片名：寄生蟲）這部電影是個驚人的冒險，它的成功得益於演員們跟他一起努力。如果沒有偉大的演員，就連一個場面也拍不成，他感謝全體演職人員。

電影「寄生上流」一開始出現生活在半地下破舊房屋中的基澤（宋康昊飾）和忠淑（張慧珍飾）一家的鏡頭。這家的爸爸、媽媽、女兒、兒子4口人都沒有工作，他們靠為披薩店折紙箱、偷偷連接別人家的Wi-Fi過日子。

然而，突然有一天，長子基宇（崔宇植飾）得到一個好的機會。他的朋友將去國外做交換學生，於是把自己在富豪家當家教的工作介紹給他。在擅長偽造檔的妹妹基貞（朴素丹飾）幫助下，他偽裝成知名大學學生，並獲得這個家庭女主人妍嬌（趙汝珍飾）的信任，開始在國際大型資訊科技（IT）企業朴社長（李善均飾）家當家教。

基宇在教朴社長夫婦的大女兒多惠（鄭智素飾）的過程中，逐漸了解這個家庭的情況，並想要把自己的妹妹基貞介紹給朴社長夫婦的小兒子多松（鄭賢俊飾）當美術家庭教師。

南韓媒體報導，電影「寄生上流」是一部融合黑色幽默、驚悚、恐怖、劇情等多種電影題材於一身的作品，隨著情節發展，電影的題材也在不斷發生變化，觀眾提前對情節知道得越少，觀影時就可以感受到越多的趣味。

報導說，人們對社會階級差異的預設，是這部作品情節發展的基礎。這部作品講述夢想過更好生活的貧窮者，和對貧窮者時刻保持警惕以避免他們越線的富有者，在生活中偶然出現交疊時發生的悲喜劇。

電影「寄生上流」的版權已銷往包括台灣在內的全球192個國家，創下南韓百年電影史的新高紀錄。（編輯：馮昭）1080526