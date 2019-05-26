國民黨初選開跑，原本被視為最強、讓黨中央不惜為他開方便之門的韓國瑜，民調近來不斷往下探，被四月才突然殺出的郭台銘迎頭追上，甚至在部分民調中，韓雖領先，但跟郭的差距已經來到3%，是誤差範圍內。國民黨前立委孫大千今(26)日發文表示，國民黨內的黑韓部隊，沒有去打NBA季後賽，實在太可惜。

韓國瑜好不容易擺脫日前議會備詢時不斷跳針、被議員修理的新聞，近日卻又因媒體人黃光芹指控他當立委時「花天酒地」，又因負面新聞吸引社會注意，朱立倫24日受訪時籲黨內炮口對外，一向挺韓、表態角逐台北深綠選區大同士林的前立委孫大千今貼文，用近來打得正火熱的美國職籃季後賽，比喻國民黨現在的狀況。

孫大千表示，黑韓隊的先發球員， 默契十足，配合無間，一個助攻傳球過來，另一個就空中接力，準備灌籃得分，動作殺氣十足，可惜誇張不實，所以總是被打臉蓋火鍋。

孫大千認為在黑韓隊球團重薪招聘之下，指導教練也是個個殺紅了眼，不管是打手、撞人、架拐子，各種犯規賤招紛紛出籠。

孫大千指出黨內初選應該是一場友誼賽，為什麼要打成生死鬥，把韓打成傷兵退賽，將來又要如何共同組成國家隊為國爭光。孫認為眾的眼睛是雪亮的，誰才能真正帶給球迷最後的希望，最終的勝利，大家心中自有一把衡量的尺。