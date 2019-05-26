（中央社記者楊明珠東京26日專電）美國總統川普是日本進入令和時代以來首位國賓，他今天上午與日本首相安倍晉三進行高爾夫球外交。下午兩人觀賞日本國粹大相撲，晚上則在東京的居酒屋共享美食。

日本放送協會（NHK）報導，川普（Donald Trump）昨天抵達東京，今天上午9時許（台灣時間8時許），搭乘陸戰隊一號( Marine One)直升機抵達千葉縣茂原市的「茂原鄉村俱樂部」，安倍到高爾夫球場的直升機停機坪相迎，兩人握手寒暄，笑容滿面。

川普與安倍共進早餐後，享受打高爾夫球樂趣，職業高爾夫球高手青木功也陪同打球。川普和安倍都喜歡打高爾夫球，這次是兩人第5次一同打高爾夫球，上個月底，安倍訪問美國的時候，也與川普打高爾夫球。

川普與安倍球敘之後，將到位於東京兩國的國技館觀賞大相撲夏季場的最後一場比賽（日文稱千秋樂）。川普將親手頒發「美國總統盃」給奪得冠軍的相撲力士。

今晚安倍伉儷與川普伉儷將在位於東京六本木一家具有日本傳統風味的爐端燒美食餐館共進晚餐。

川普伉儷昨天搭乘美國總統專機抵達東京羽田機場，這次是川普當上總統之後，第2次訪日，上次訪日是2017年11月。

川普抵達東京之後，立刻驅車前往駐日美國大使公邸與大約30名日本財經界人士聚會。他在會上致詞時表示，期待未來幾個月內能有幾個很大的訊息公布。

川普預定27日上午會晤日皇德仁與皇后雅子、與安倍舉行高峰會，下午預定與遭北韓綁架的日本人的家屬見面，晚間預定與日皇德仁共進晚餐。28日返回美國。（編輯：施燕飛）1080526