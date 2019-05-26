不滿近年大學考招制度接連出問題，國教行動聯盟今(26)日號召數百名家長陳情，於教育部前舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，訴求提高考試入學名額、成立教改檢討委員會及增加考試鑑別度，以終結1994年至今的教改亂象。

國教盟今舉辦「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，號召數百名家長一早到教育部陳情，高喊「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」、「成立教改檢討委員會、增加考試鑑別度、提高考試入學名額」等口號。

國教盟要求教育部徹底檢討過去25年的教改措施，調整入學制度。國教盟指出，今年繁星、申請及特殊管道等的名額高達77%，考試入學的核定名額只剩23%，且各大學、高中搶學生，有的高中設繁星班，以增加分母的方式提高校排來吸引優秀學生入學，還有大學系組故意安排與他校甄試撞期，強迫考生選擇，或依忠誠度選學生；今年也因學測鑑別度不足而使得許多學生的能力沒有被看到。

大學招生委員會聯合會則表示，招聯會負責的招生管道有繁星推薦、個人申請與考試分發，近年來學測有12萬多人、指考有5萬多人，無論甄選、考試分發，都必須兼顧，絕無像外界傳言般要「消滅招生管道」。

招聯會坦承，目前大學招生制度並非完美，將會蒐集各界意見，並於7月考季結束後，邀相關單位表達意見，朝現況微調、「分階段銜接」的原則，漸進調整考招制度。

國教盟隨後也與民眾一同步行到立法院門口，促請立法委員體察民情。國教盟強調，國教盟由對教育措施比較敏感的一群人組成，如果訴求符合教育理念及社會正義，那就與民情相去不遠。