首購族買房後所剩現金不多，居家布置選擇把錢花在刀口上，房市專家表示，只要掌握聰明預算分配、個人風格展現，約只需15萬元就能自己搞定20坪宅的簡易布置。

信義房屋居家服務部指出，消費者在布置前首先要學會分配預算，15萬元預算可以分成3個重點部分，包含1.牆面粉刷、2.傢俱、3.窗廉、燈具及輔助照明等。

牆面粉刷若是自己DIY，可以省下不少費用，20坪空間大概僅需花費5000元左右的油漆錢，顏色選擇上，目前白色居家空間仍是主流，牆面粉刷時，可將色調統一為白色，讓空間具有延續性，並挑選一面牆用其他顏色點綴，作為主視覺，如果運用大地色系就可使空間沉穩有質感，若使用青綠色或活珊瑚橘等色彩，則能有清新爽朗的效果。

搞定了整體空間色調，傢俱則是預算最高的部分，舉例說明，室內20坪、2房2廳格局，基本需要2套衣櫃及雙人床組，客廳的沙發、茶几與餐桌椅，如果至賣場採購，取代訂製的固定家具，預算可控制於8至10萬元。

除此，窗簾、燈具及輔助照明則是營造個人風格的好選擇，若自行採購、安裝、擺設，預算約5至6萬元。

喜歡簡潔素雅者，可至家飾店挑選一般素色布簾或紗簾，憂心日曬則可選擇遮光率高的材質如陽光捲簾等；輔助照明則是營造氣氛的最佳幫手，挑一盞立燈放在客廳沙發旁，既能營造浪漫氣氛，又能兼具閱讀功能，且一盞立燈大多在千元內就能購得，CP值很高。