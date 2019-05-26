亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯有一個太空夢，便是將人類送上太空。

貝佐斯本月在華盛頓會議中心，對外媒發表他的長遠規劃，貝佐斯認為，目前地球上的人口過剩，資源短缺，甚至造成近 1 百萬個物種瀕臨絕種，因此他打算將人類的足跡，拓展至地球以外的地方: 太空。

毫不掩飾對星際旅行之熱忱的貝佐斯，於本月 10 日公開發表了旗下藍色起源 (Blue Origin) 的太空船，命名為「藍月」(Blue Moon)，信誓旦旦的保證將於五年內將人類送上太空。

生活在太空這個概念，聽起來就像 1970 年代的科幻小說，但貝佐斯大力倡言：「如果我們能在太陽系找到第二居住地，我們就能挪一兆人口數到太空去，這表示我們可能會有一千的莫札特或愛因斯坦。」

被問起在太陽系中要上哪去找居住地時，貝佐斯甚至引用 1970 年代的科幻小說靈感當回答，表示未來可能會在外太空中打造殖民地，跟著軌道繞轉。

這項夢想可能得靠貝佐斯經營的新創公司藍色起源來完成，該公司本月 6 日，成功完成了第 11 次無人試航，讓未來實現太空旅行的可能又更進一步了。

太空船「藍月」，以液態氫作為動力，能在太空中自主導航，還能與地球進行通訊。

藍色起源有望在 2019 年底之前開始將人類帶入太空，預計第一波試乘乘客將會是 Blue Origin 員工，不過希望很快能對太空旅行進行收費。

目前仍然不知道票價會花多少錢，據傳可能約 20 萬美元左右。

太空旅行市場正在興起，據瑞銀日前發表的報告指出，10 年後的高速太空旅行市場，一年市值至少 200 億美元。

瑞銀認為，未來遠程航空旅行的勁敵就是高速太空梭旅行，估計到 2030 年時太空旅行市場將達 30 億美元。

目前該領域以維京集團的布蘭森 Virgin Galactic、特斯拉 (TSLA-US) 的 SpaceX 和亞馬遜 (AMZN-US) 的貝佐斯 Blue Origin 等企業領先。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>