（中央社台北26日電）陸媒報導，中國華為技術公司（Huawei）今天發表聲明稱，華為不會受個別違背透明、公開、公正、無歧視原則的組織和其行為的影響，將持續為用戶提供產品和服務。

華為同時呼籲資訊與通訊科技（ICT）產業標準組織，不能因為任何國家、組織或個人的政治行為，阻礙全球產業界在公開標準中的合作與貢獻。

美國下令禁止出售零組件給華為後，國際固態技術協會（JEDEC）表示，遵從美國商務部的禁令，將暫停華為與其子公司海思半導體參與JEDEC的所有活動；制定無線技術標準的Wi-Fi聯盟以及制定SD記憶卡標準的SD協會也接連將華為除名。

環球時報報導，華為今天對此發表聲明稱，現在和未來提供的產品和服務，不會受個別違背透明、公開、公正、無歧視原則的組織和其行為的影響。華為也將在遵守適用的法律法規基礎上，一如既往地積極參與到相關標準與產業組織中，透過不懈貢獻，與客戶和夥伴一起，構建良性健康、公平開放、可持續發展的產業生態。

聲明稱，標準是ICT行業科學技術發展和生產力進步所依賴的重要手段，是開放統一的標準促進產業鏈的協同合作，幫助為客戶和消費者提供更高性價比、更優質的產品與服務。

聲明並稱，標準組織、開源社區、產業聯盟之所以能發揮如此巨大的作用，根本原因在於其所有活動都遵循透明、公開、公平、無歧視等原則，並符合反壟斷法的要求。

聲明強調，標準和產業組織，應該秉持公開、開放的原則，不應該限制、暫停或者終止任何遵守該組織章程的會員參與公開組織活動的權利，更不能因為任何國家、組織或個人的政治行為而阻礙全球產業界在公開標準中的合作與貢獻。

報導稱，如此將破壞標準與產業組織自身透明、公開、公平、無歧視的原則，動搖組織的生存基礎，影響組織目標的達成，甚至給組織自身及其成員帶來涉嫌違反反壟斷法的風險，也會造成標準的碎片化，無法構建全球資訊與通訊行業統一的開放標準，加大產業鏈各環節的成本和風險。

報導稱，華為在標準組織、產業聯盟、開源社區等各類產業組織中積極貢獻，加速產業發展，做大產業空間。華為加入了400多個標準組織、產業聯盟、開源社區，擔任超過400個重要職位。2018年，華為提交標準提案超過5000篇，累計提交近6萬篇。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1080526