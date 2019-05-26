中央氣氣象局表示，明(27)日鋒面接近，台灣南部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後台灣各地有局部大雨發生的機率。今、明兩天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

中央氣象局表示，今天(26)日風場在東南風至南風之間，各地溫暖，其中西半部地區高溫更來到32度以上；午前天氣穩定降雨零星，午後於近山區有局部熱對流發展造成降雨，但量值和範圍均不大。

中央氣象局說，今晚會有些對流由南方移入，台東、屏東、高雄一帶可能受到影響而出現局部降雨，晚上外出攜帶雨具備用；明天(27)日鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提升，明天天氣變化相當迅速，時雨時晴，若以時段區分，午後在熱力作用影響下，較容易出現明顯的雨勢，應多加留意；氣溫方面，晨間舒適、白天高溫相對於今天稍微下降，在30度上下。

另外，金門、馬祖有受局部霧或低雲影響能見度的機率，尤其晨間、深夜更需留意。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：27日清晨風速偏弱，中部以北擴散條件較差，污染物易累積，隨鋒面逐漸接近，南風帶來暖濕空氣，午後各地有局部大雨發生的機率，空氣品質可望好轉，影響污染物濃度視降雨範圍及強度而定；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級