台灣中油公司天然氣事業部為慶祝永安液化天然氣廠建廠30週年，於今(26)日上午，在永安廠舉辦寫生、園遊會及慶祝活動，以見證台灣能源轉型的歷史。

台灣中油公司天然氣事業部慶祝永安液化天然氣廠建廠30週年活動，由中油公司總經理李順欽、天然氣事業部執行長廖惠貞與永安液化天然氣廠廠長李熙文共同主持，該公司勞工董事陳枝章、副總經理方振仁、石化事業部執行長吳義芳、台灣石油工會理事長陳嘉麟、地一分會長務理事顏飛龍、市議員方信淵、黃秋?、高閔琳、永安區漁會總幹事黃鶯等人與會。

中油公司總經理李順欽在致詞時表示，永安液化天然氣廠為台灣第一座液化天然氣專用接收站，在世界147座天然氣接收站中，依建廠時間排序第26名，而過去30年來，永安廠穩定供應台灣天然氣需求，見證台灣能源轉型的歷史，展望未來，永安廠已陸續進行碼頭、港埠更新計畫，並將增建儲槽，在能源轉型重要時刻，提供台灣穩定且安全的氣源。

李順欽指出，永安液化天然氣廠於73年動工興建，79年完工啟用，除填海建站，還包括站區輸儲及長途輸配氣等設備，完工啟用初期，年營運量為150萬噸，97年全年液化天然氣進口量突破900萬噸，至107年進口量已逾1,100萬噸。

在慶祝永安液化天然氣廠建廠30週年活動中，主辦單位邀請當地鄉親共襄盛舉，同時邀請歷年來參與永安廠建廠與營運人員回娘家敘舊，現場還舉辦了敦親睦鄰園遊會及鄰近國民中小學生寫生比賽，共同慶祝永安廠30歲生日。