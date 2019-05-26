（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）南韓導演奉俊昊的「寄生上流」獲得今年坎城影展金棕櫚獎，法國媒體普遍讚賞。有影評提到，奉俊昊手法精妙，片中的絕對黑暗在影片結束後仍縈繞人心，是一部傑作。

「巴黎競賽雜誌」（Paris Match）一篇評論表示，坎城影展金棕櫚獎2018年頒給日本導演是枝裕和的「小偷家族」，這部片刻畫被社會遺忘、勉強求生但彼此關愛的小人物足跡，而描述社會貧富差距擴大的「寄生上流」某程度上也很類似，強加於世界的經濟市場極端自由模式在日本、南韓或其他地方都造成災難性的後果。

巴黎競賽雜誌給「寄生上流」5顆星滿分評價，文章提到，片名直譯為「寄生蟲」，既是指匆忙人群不經意就碾壓過去、在城市底層攢動的蟑螂，也是指無動於衷、只會在半夜叫管家準備宵夜的鉅富。

文章表示，奉俊昊過去的作品如「駭人怪物」和「末日列車」也以階級鬥爭為題，但他不曾如此猛烈又有技巧地表露憤怒，「寄生上流」從社會喜劇過渡到黑色喜劇，從黑色喜劇過渡到恐怖電影，再從恐怖電影過渡到災難電影，奉俊昊的掌控精妙流暢，有些畫面將成經典。

評論最後表示，「寄生上流」中的絕對黑暗在影片結束後仍持續縈繞於人心，是一部傑作。

「費加洛報」（Le Figaro）影評提到，奉俊昊憑藉此片再度證明自己運用符號及再創造的傲人才華，「寄生上流」獲獎，也象徵類型電影今年強勢重返坎城。

49歲的奉俊昊生於南韓大邱市，延世大學社會學系畢業，外祖父朴泰遠是知名小說家。（編輯：郭中翰）1080526