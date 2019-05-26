（中央社台北26日電）華為創辦人任正非此前接受央視專訪強調，已做了兩萬枚金牌獎章，上面題詞是「不死的華為」；他強調，勝利一定是屬於我們，因為我們完全靠自己，不靠美國。

任正非21日下午在華為總部接受中國中央電視台「面對面」節目獨家專訪，訪談內容今晚播出，針對華為的生死存亡作上述表示，他還重提基礎教育的重要性。

據央視報導，對於華為的未來，任正非表示，「我們從來就沒覺得我們會死亡。我們已經做了兩萬枚金牌獎章，上面的題詞是『不死的華為』。我們根本不認為我們會死，我們為什麼把死看得那麼重？」

他指出，華為梳理了自身存在的問題，哪些問題去掉、哪些問題加強，勝利一定是屬於我們的。「一些高端的產品美國也沒辦法，因為我們完全靠自己，不靠美國」。

如何看待華為此次的危機，任正非說，在未受美國打壓、孟晚舟事件未發生前，華為已到了最危險時候，「惰怠，大家的口袋都有錢了，不服從分配，不願意去艱苦的地方工作，是危險狀態了」。

他強調，現在華為公司全體振奮，戰鬥力蒸蒸日上，「這個時候我們怎麼到了最危險的時候呢？應該是在最佳狀態了」。

在人才儲備上，任正非表示，華為可以在世界各國網羅最優秀人才，比如從德國招聘博士到英國建晶片工廠，可以在新西伯利亞大學把世界電腦競賽冠軍，用5、6倍的工資招進來，「提高了工資待遇，俄羅斯很多博士科學家就爭著到我們這來工作」。

他還重提基礎教育重要性說，如果不重視教育，實際上會重返貧窮。因為社會最終要走向人工智慧，「我們的生產線20秒鐘一部手機從無到有，基本上沒有什麼人」，未來幾百條上千條生產線，完全是自動化的。

任正非指出，如果中國人的文化素質不夠，或是沒受過大專或大學以上的教育，「你的英文也不好，電腦也不好，做工人的機會都不存在」。

他還以二戰後的德國與日本為例說，當時有個最著名口號：「什麼都沒有了，只要我的人還在，我就可以重整雄風」。所有一切失去了，不能失去是人，人的素質、人的技能、人的信心，這一點應該是很重要的。（編輯：林克倫）1080526