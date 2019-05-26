在數位串流音樂當道的時代，還有多少人聽過黑膠唱片？一般人多利用手機聽音樂，很少會有人有機會停下來安靜地享受音樂。THT黑膠唱片行提供了人們一個可以自在地享受黑膠音樂的黑膠咖啡廳。

一直與音樂為伍 最獨特的黑膠唱片

THT黑膠唱片行座落於台北市興安街上的一個小店面，過路客不多。店內的黑膠唱片包括獨立搖滾音樂，非洲音樂，地下搖滾，極端金屬等等少見的風格。老闆李思霆從世界各地如瑞典、非洲或是撒哈拉等等地區帶回這些非主流的黑膠唱片，獨特的音樂風格使很多黑膠唱片樂迷慕名而來，更與老闆成為好朋友而定期光顧。體現了THT黑膠唱片行的精神:「音樂與人，黑膠唱片」。

THT老闆李思霆，大家多稱呼他為「阿思」，曾在淘而唱片（Tower records）以及位於台北市的 — — 地下社會酒吧工作過，開店以前則在電子樂器廠Rolands做了十年的業務。阿思表示開這個唱片行，主要的原因是，就算當時作為業務的他薪水算高，但是還是沒有辦法在台北買下一個房子，平常下班之後也沒有時間陪伴年僅二歲的兒子。出於這些原因，他開始思考自己最後能留給兒子些甚麼，於是決定把自己所有喜歡的東西，包括音樂，咖啡，書等等這些結合起來，試著去營運一個地方，才誤打誤撞的有了如今的THT黑膠唱片行。

對於自己店內的黑膠唱片如此特別的風格，阿思表示他完全是依照自己的偏好挑選唱片，因為只有自己也喜歡的東西才賣得出去，更有感染力、說服力。他說:「我搜集各地我喜歡的音樂，著重的是音樂性本身，不管用什麼方式我覺得大量的聆聽自己喜歡的音樂、吸收自己喜歡的知識，把你的感受用音樂去襯托出你的感受是最重要的。」

復古風興起 黑膠的新價值

黑膠唱片的發展最早可回溯到一八七八年愛迪生所發明的滾筒式留聲機，藉著指針在筒壁上的滑動來發出聲音，相當於後來的黑膠唱片發聲原理。但是真正有顯著的發展是到了一八八五年由愛米爾·貝利納（Emmile Berliner）發明的手動式圓盤留聲機的問世。此後黑膠唱片開始蓬勃發展，不僅有了可以錄製整張專輯的唱片，十二吋的唱片更是被DJ廣泛運用。

隨著錄音帶的出現逐漸開始瓜分黑膠唱片的市場，到了一九八三年CD出現使黑膠唱片開始沒落。如今的科技進步，數位串流音樂更是獨占音樂媒介的鰲頭，一直到近幾年復古風的興起才使黑膠唱片又開始慢慢流行起來，開始有更多人關注。而在二O一六年由Internet Archive 發起了 Great 78 Project，從世界各地將黑膠唱片數位化之後放到網路上供人免費下載聆聽，賦予黑膠唱片新的價值。

與數位音樂面向不同 黑膠非凡的感染力

阿思與三創黑膠唱片行店長Hiro皆表示自己並不排斥數位串流音樂，但他們分別是兩種不同取向的音樂模式。黑膠唱片對他們來說最大的意義在於黑膠比起數位音樂，它能夠很輕易的將音樂變得更有溫度，感觸性甚至有香氣。阿思說道：「你在外面可以聽Spotify，你在路上可以隨時去聽串流音樂，甚至是mp3，但是只有你在家裡可以靜下來去放長針，仔細去聆聽這個東西。」

有趣的是，Hiro曾經在房間裡聽了一整天同個樂團的黑膠唱片，他發現自己沒什麼特別的感動，但當下一次他要再播放黑膠唱片時，他沒有辦法不去選擇那個原本讓他毫無感受的唱片。他說黑膠唱片就像檀香一樣，「待在房間裡聽黑膠，你不會覺得這個屋子有多香，直到你走出去以後你才會發現，剛剛那個屋子是多麼的香。」

創造音樂與人 唱片行帶來更多好友

阿思其實曾經計畫在台南開店，但因為當時還太年輕，加上資金不足最終沒有開成。在早已簽了合約的狀況下，阿思只好賠償違約金，之後回到台北繼續存錢。

做了整整十年電子樂器的業務，阿思表示自己在開店以前人脈很廣，所以一開始他認為朋友們一定都會來給自己捧場，但他後來發現並不是這樣。他說：「到現在會一直來支持我們的都是開店之後才認識的客人。那開店之前你覺得會來挺你的朋友，說真的，真的很少。」現在的朋友幾乎都是開店之後才結識的，包括Hiro。THT的招牌上所寫的：「音樂與人，黑膠唱片」，不僅體現在經營模式理想上，更反映在阿思自己的人生經驗中。因為音樂而使他結識更多好友，接觸到更多真心的人。

對於幾乎沒有朋友來捧場，阿思克服的方法就是轉換心境。他說：「我覺得這件事已經看淡，已經是過去式了。我們看的是未來。這裡遇到的，客人都變成朋友了。因為我已經有更多的朋友，更多真心支持你的人。」對於現在的經營模式，他更清楚自己要的就是創造音樂跟人的連結。轉換心境之後，他也更能專注在THT的精神上去與人交流跟互動。

隨遇而安 將音樂融合在生活中

對於THT 黑膠唱片行，Hiro認為最重要的人就是阿思。他說：「最主要就是，他是一個有生活在音樂的人，正因為這樣，他可以把很多人的生活跟他想要做的，想要推廣的音樂做在一起，讓這個唱片行，形成一個人跟音樂扣很緊的地方。」THT相較於一般唱片行只賣唱片，透過結合咖啡廳的複合式經營模式，將人與人、人與黑膠唱片緊緊結合了起來。

面對未來，阿思對唱片行的發展並沒有設限。只要這個人與人，人與音樂的雙向交流空間存在，那麼任何形式的合作或是轉變他都樂意接受。成立至今，阿思認為一切都在他的期望之內，交了很多同好且養活了自己喜愛黑膠唱片的心。他最大的目標就是將THT推到第一線唱片行的位置，他說：「我本來就給自己定位在兩年之內我們要站到台灣唱片的第一線，也就是當有一天你想起來黑膠唱片，就是THT也是其中一個地方，這一切都符合我的期待。」

採訪側記

踏進店裡我們不約而同地流露出了對這家店的著迷，裡面充滿了一種無法言喻的溫馨感，感覺被音樂深深地抱在懷裡。我們都幾乎沒有接觸過黑膠唱片，其實現在黑膠唱片行已經愈來愈多，但是結合成這種經營型態的模式讓我們對老闆阿思很好奇，果然訪問完之後我們發現只有像他這樣隨性卻不隨便的人可以將一個店型塑出這種氛圍，這間店充滿他的個人特色以及他對音樂的理念，我們都認位可以將一間唱片行打造成這樣事一件很令人感到佩服的事。（初聲／林毓芳 劉思岑／輔大生命力新聞）