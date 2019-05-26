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美中貿易戰升溫，美國總統川普接連出招，中國官方和中媒則一片同仇敵愾。美媒引述經濟學家的說法，美國經濟已經呈現衰退跡象，美中兩國的經濟都在貿易戰中受損。

美國之音26日報導，市場觀察網站（Market Watch）25日說，過去兩星期的資料顯示，美國經濟的關鍵領域出現了放緩。零售業銷售上個月下滑，商業投資幾乎停滯，製造業的增長速度是九年來的新低。

報導說，下個星期也不會出現好消息，因為4月份的貿易赤字可能進一步擴大，消費者信心可能下降，家庭消費可能不溫不火。

報導引述資本經濟研究所（Capital Economics）首席經濟學家阿什沃斯（Paul Ashworth）的說法，「叫它危言聳聽也行，可是上星期公佈的很多資料都顯示現出了明顯的衰退」。但是，阿什沃斯和其他經濟學家並不認為美國經濟進入了衰退。

報導說，這些資料背後都有一個明顯的因素，就是美中貿易糾紛不但讓兩國經濟受損，也讓全世界的經濟受損，股市更不能倖免。

紐約道瓊斯工業指數與4月底相比下跌了大約1000點。報導說，只要貿易糾紛持續進行，股市就很難翻盤。

美國之音報導指出，唯一的利多是，美國就業市場趨於穩定，美聯儲今年也不會升息。可大部分經濟學家都說，美國經濟增速今年第二季度依然會降到2%以下，今年一季度國民生產總值3.2%的增長率也會降到3%左右。

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