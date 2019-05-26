本週操盤筆記 (0527-0531)

1. 中國 5 月官方製造業 PMI：

週五 (31 日) 中國官方將公布 5 月製造業 PMI，受到 5 月份美中貿易戰再起之衝擊，市場預期 5 月中國官方製造業 PMI 將跌破 50 的景氣分水線至 49.9，來到景氣收縮之區域，顯示中國國企、大型企業等營運前景再度轉趨低迷。

此前中國 4 月官方製造業 PMI 為 50.1，預期為 50.5，比 3 月份下跌了 0.4 個百分點。

2. 美國 Q1 實質 GDP 終值：

週四 (30 日) 美國將公布 Q1 GDP 終值，市場預期美國 Q1 GDP 季增年率將下修至 3.1%，此前初值則為 3.2%。

整體而言美國 Q1 GDP 表現仍是亮眼，但其中推升 Q1 經濟增長的最主要動能則是政府投資、企業庫存與出口，而消費與企業支出則是呈現放緩。

3. MSCI 第一階段擴容 A 股生效：

MSCI 已於 5 月 14 日公布半年度指數審議報告，確認本次 A 股成份股新增 26 檔，其中創業板就佔了 18 檔，而 MSCI 中國 A 股國際通指數成份股總數增加至 264 檔；新增市值前 3 大為溫氏股份、寧德時代及邁瑞醫療。

而上述半年度指數審議報告之結果，將於週二 (28 日) A 股盤後正式生效，完成 MSCI 將調升 A 股納入因子自 5% 增加至 20% 的第一階段，目前 MSCI 規劃 A 股納入因子自 5% 增加至 20% 將分三階段納入。

4. 韓國央行利率會議：

週五 (31 日) 韓國央行將召開 5 月份利率會議，雖然近期韓國經濟表現差勁，但市場仍然預期，韓國央行將維持基準利率：7 天期回購利率在 1.75% 不變，繼續保持觀望態度。

韓國 Q1 GDP 季增率意外衰退 0.3%，創下十年來最慘紀錄，但南韓央行總裁李柱烈認為，市場對於 Q1 數據是過於悲觀，南韓央行看好 Q2 在韓國政府擴大財政支出的帶動之下，出口和投資支出都將隨之回升，進而刺激南韓經濟增長。

而雖然李柱烈向市場強烈信心喊話，但目前市場主流意見仍認為，南韓央行有可能在未來一年內降息 2 碼，而本週的 5 月份利率會議，亦可以關注南韓央行是否有漸漸趨向鴿派之可能。

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