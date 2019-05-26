「瑞士天王」Roger Federer時隔4年重返法網，而在昨日他也進行了自己本屆賽事的首戰，面對義大利選手Lorenzo Sonego，他輕鬆寫意的以6:2、6:4、6:4獲勝，拿下一場值得紀念的勝利。

Federer在近年為了對抗老化、保持整年的競爭力，因此已經不會大大小小賽事都參加了，他通常會放棄相對不擅長的紅土，選擇在接下來的草地賽事上一展身手。

而今年在澳網失利後不久，Federer就表示他將會重返紅土賽季，包括大師賽以及法網，此話一出立刻就讓不少球迷相當期待，而他也在馬德里和羅馬兩站都打到了8強，展現自己昔日球王的風采。

此役首盤Federer就強勢取得先機，連續破掉Sonego的兩個發球局，取得4:0的局數領先，之後雙方互保，Federer以6:2率先開胡。

次盤Federer複製了上一盤的開局，又取得了4:0的領先，不過Sonego連破帶保、將局數追成3:4，所幸Federer頂住了壓力，守下一個發球局的領先，以6:4再下一城。

決勝盤，Sonego在發球局屢次化解危機，雙方一路戰到了4:4，不過Federer還是在第9局找到機會破發，隨後也拿下賽末發球局，以6:4獲得睽違繼2015年之後的首場法網勝利。