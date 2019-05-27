NOWnews 中央社 新台幣平盤開出 為31.520元 中央社 - 2019-05-27 09:10:52 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print 中央社 財經 / NOWnews A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. （中央社台北27日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.520元平盤開出。1080527 相關文章 NBA／提升板凳深度 暴龍替補前鋒在總冠軍戰有望復出 區域限定！小七隱藏版 ｢天龍國麵包｣只有這裡才買得到 活47年洗衣機按鈕沒摸過 謝承均誇張媽寶行為曝光 更多文章 歐洲議會選舉掀綠色浪潮 用選票為氣候危機發聲 歐洲議會選舉 法國極右派挾民意進逼馬克宏 台股開盤漲15.9點 熱門文章 初聲／穿梭機場的防疫小尖兵——檢疫犬的訓練之路 2019-05-27 秘魯北部規模8.0強震 至少1死11傷 2019-05-27 初聲／青審會「停止適用」！專訪議員張家銨 2019-05-27 針對美中貿易戰 鴻海重訊：客戶訂單組合可能改變 2019-05-27 記得帶傘！鋒面報到天氣趨不穩 全台慎防午後雷陣雨 2019-05-27