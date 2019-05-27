NOWnews 中央社 台股開盤漲15.9點 中央社 - 2019-05-27 09:10:54 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print 中央社 財經 / NOWnews A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. （中央社台北27日電）台北股市今天開盤漲15.9點，加權股價指數為10344.18點，成交金額新台幣11.92億元。1080527 相關文章 區域限定！小七隱藏版 ｢天龍國麵包｣只有這裡才買得到 活47年洗衣機按鈕沒摸過 謝承均誇張媽寶行為曝光 跟妳很熟？同事想穿她的「胸罩」結婚 對話曝光超傻眼 更多文章 歐洲議會選舉掀綠色浪潮 用選票為氣候危機發聲 歐洲議會選舉 法國極右派挾民意進逼馬克宏 新台幣平盤開出 為31.520元 熱門文章 網球／首輪直落三晉級 費德勒時隔4年再次於法網奪勝 2019-05-27 區域限定！小七隱藏版 ｢天龍國麵包｣只有這裡才買得到 2019-05-27 跟妳很熟？同事想穿她的「胸罩」結婚 對話曝光超傻眼 2019-05-27 本週操盤筆記 (0527-0531)：中國官方製造業 2019-05-27 初聲／THT黑膠唱片 將人與音樂串聯 2019-05-27