中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

（中央社台北27日電）台北股市今天開盤漲15.9點，加權股價指數為10344.18點，成交金額新台幣11.92億元。1080527

相關文章

1557893174370

區域限定！小七隱藏版 ｢天龍國麵包｣只有這裡才買得到

活47年洗衣機按鈕沒摸過　謝承均誇張媽寶行為曝光

跟妳很熟？同事想穿她的「胸罩」結婚　對話曝光超傻眼

更多文章

中央社 國際 / NOWnews

歐洲議會選舉掀綠色浪潮 用選票為氣候危機發聲

中央社 國際 / NOWnews

歐洲議會選舉 法國極右派挾民意進逼馬克宏

中央社 財經 / NOWnews

新台幣平盤開出 為31.520元