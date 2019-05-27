（中央社記者曾依璇巴黎26日專電）法國今天舉行歐洲議會議員選舉，極右派的國民聯盟一如民意調查預測，壓過執政黨「共和前進」，取得領先地位，主席瑪琳．雷朋認為，此結果是對總統馬克宏的「民主譴責」。

截至目前，全國已開出約9成票數，內政部暫估國民聯盟（RN）力挺的候選人名單取得24.09%票數；馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的「共和前進」（LREM）獲得21.89%票數；生態綠黨（EELV）異軍突起，獲得13.14%票數。

傳統兩大黨再次嘗到敗績，得票率都未超過10%，右派的共和黨（LR）僅獲8.4%選民支持，左派的社會黨（PS）更是幾乎失去存在感。

歐洲議會目前有751席議員，法國可分得74席，是僅次於德國的第2大國；等英國完成脫離歐盟程序，席數重新分配，法國可多得5席。根據初步數據，國民聯盟可能取得22席到26席。

法國各項媒體民調原本預料這次投票率不高，但到傍晚5時為止，投票率有43.29%，比2014年歐洲議會選舉同一時間的35.07%高出甚多，估計到投票終止時達51.3%，最終數據尚待官方公布。

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）晚間表示，這個結果意味選民對馬克宏的「民主譴責」，投的是反對馬克宏的有效票，馬克宏應解散國民議會，選出一個更能代表民意的國會。

國民聯盟支持候選人名單之首的巴爾德拉（JordanBardella）也說，這場選舉就像全民表決，結果是人民反對馬克宏及其政策，甚至是馬克宏所捍衛的歐盟，歐盟不能再忽視人民對於保護、自由及主權的渴望。

在2017年總統選舉中，瑪琳．雷朋與馬克宏呈對決態勢，當時不少選民對極右派抱持疑慮，最後是馬克宏勝出，當選總統。

在這次歐洲議會選舉，雙方再次對決。馬克宏在選前信誓旦旦說要盡一切努力阻止國民聯盟勢力擴大，顯然並未達到目標，極右派聲勢仍不墜。

費加洛報（Le Figaro）政治社論主筆塔巴德（Guillaume Tabard）分析，馬克宏最後成功動員中間選民出來投票，投票率比預期提升，有利於「共和前進」力挺的候選人，但這場選舉也被一些人塑造成對馬克宏個人的意見表態，部分極端保守選民投票是為了「懲罰」馬克宏，要給這位不受歡迎的總統「教訓」，這些票都流向國民聯盟。

塔巴德表示，瑪琳．雷朋沒放過以這次選舉機會來展示自己是唯一反對黨領袖，是選民除了馬克宏之外的唯一選擇，但她要進一步擴大勢力基礎也非易事；而對馬克宏來說，雖然「共和前進」這次落後於國民聯盟，但他還有3年任期可以做出改變。

塔巴德認為，這次歐洲議會選舉可謂2017年總統選舉後的餘震，因馬克宏而起的法國政治版圖重組尚未落幕，社會黨在上次總統選舉後，至今一蹶不振，這次輪到共和黨崩壞，失去了有力反對黨的地位。（編輯：陳永昌）1080527