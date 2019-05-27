（中央社柏林26日綜合外電報導）歐洲前幾大國家的綠黨得票率今天紛紛在歐洲議會選舉取得創紀錄的兩位數佳績，包括德國出現驚人的20%得票率，年輕一輩以選票發聲，要求當局採取行動遏阻全球暖化。

出口民調顯示，德國綠黨（Greens）躍升第2，僅次於總理梅克爾所屬的保守派基督教民主黨（CDU），綠黨這次得票率是上屆2014年選舉的兩倍。

在德國，30歲以下有1/3選民投給綠黨。民調機構Infratest調查結果也發現，首投族有1/3選擇綠黨。

而在法國，綠黨以12%得票率排名第3，在奧地利、愛爾蘭和荷蘭得票率也達兩位數。

綠黨不僅在芬蘭和丹麥取得的議席倍增至2席，在愛爾蘭也是20年來首贏2席，在比利時及英國也大有斬獲。

在歐洲傳統兩大黨團保守派歐洲人民黨（EPP）和中間偏左社會民主黨料將痛失陣地下，綠黨有望成為歐洲議會中左右決策的要角。

德國綠黨主要候選人吉古德（Sven Giegold）說：「這是一個攸關未來的週日」。他也表示支持由學生發起、為氣候危機敲響警鐘的「週五為未來而戰」（Fridays for Future）罷課活動。

法國綠黨候選人賈多（Yannick Jadot）也讚揚這是一股「由我們領銜的綠色浪潮」。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）承認這是「有關生態緊急狀態的訊息」。

他說：「我們歐洲各地的公民，尤其是最年輕的一群，正要求我們果斷行動，而那將是我們在法國和歐洲要做的事。」（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1080527