編按：原文標題：「用破裂嗓音向耳朵投出一記直球：台灣草根龐克樂團，八十八顆芭樂籽」

台灣的獨立音樂場景，從早期大家悶頭苦幹，期待終有一天能以音樂維生，到現在年輕樂團一支一支的迅速竄紅，觀眾的聽團品味也從龐克、新金屬、後搖滾、民謠，一路轉變到近期如氣泡酒微醺的 City Pop。雖然觀眾在變，堅持做自己音樂的樂團仍會留下，其中八十八顆芭樂籽（88 balaz）成軍逾 20 年的草根龐克樂團，他們從沒在音樂做出讓步，專輯《龐克佛洛依德》也因此在金音獎奪得數個殊榮。

主唱兼吉他的阿強侃侃而談他的音樂生存法則。回想起在早期台灣獨立音樂尚屬艱難的日子，如何下定決心以樂團作為主要的經濟來源，阿強先是問問自己究竟擅長什麼；大學修習設計，也因此「專輯從文案到設計都自己來，一種自產自銷的概念。」他坦承自己並不算設計師裡的佼佼者，反倒是對於音樂的熱情足以面對生活中的不順與困難。

與其計較如何可以賺到最多的錢，阿強用這條簡單的算式總結自己經營八十八顆芭樂籽的邏輯。乍聽之下淺顯易懂，但如何在一個月內有至少 18 場演出也是一門學問，「18 場只是個比喻。但奇妙的是，有時候你演得越多，單場收入也會變得越高，大家都覺得你應該很有名。」阿強爽朗說道。

當然，不是每個月都能有理想的 18 場演出，所以邀約之餘，八十八顆芭樂籽也會自己規劃活動。曾跑遍日本、馬來西亞、中國等地的他們，在 2017 年便努力規劃亞洲之外的世界巡迴；資金、機緣都到位了，樂團今年三月在倫敦、巴黎、里斯本等歐洲城市，參與了數個場館與音樂節的演出。

相對於多數樂團常巡迴的中美日三地，歐洲的表演場館、音樂節對於台灣獨立樂團來說仍屬一塊未知的領域。談及為什麼想要將八十八顆芭樂籽推往歐洲的原因，阿強極具條理的解釋：「因為我們做的音樂算是非主流，所以一直想要擴展自己。如果總共有百分之十的非主流聽眾，我們需要不斷的把這個分母擴大，好讓我們可以繼續生存。」歐洲的巡迴也確切應驗了阿強的理論，整趟旅程下來，八十八顆芭樂籽的表演現場幾乎不見華人聽眾的蹤影，反倒有位法國歌迷曾在台灣 Revolver 看過他們的演出，樂團巡迴至巴黎時，又再次與團員們相遇，為旅程增加一則趣事。





不同於國內演出可以閒聊各類生活心情與雜事，樂團於海外演出更聚焦在表演現場張力，因而減少了換曲間的輕鬆話。把這幾年國外巡迴的印象稍作整理：「中國北方比較沈默，演出時講些冷笑話，觀眾們幾乎沒什麼反應，南方則很愛聊天。歐洲聽眾對搖滾樂的反應就相對直接，喜歡便會直接有肢體上的擺動。」阿強分享著。雖然每個地方的聽眾對於音樂的反應都大不相同，阿強卻不因此特別要求樂團做出什麼改變，全憑藉對於現場的直覺感受稍作狀態上的調整。

回看八十八顆芭樂籽的歐洲之旅，阿強與冠伶至今仍覺得於法國的演出氣氛好的不可思議，不僅台下觀眾暢飲著手中的酒品，場館們更鼓勵樂團帶著各式啤酒上台邊演邊喝；酒精的魔力打破平常鏡框舞台帶給樂團與觀眾之間的距離，在現場聽眾都不知道八十八顆芭樂籽是什麼樣樂團的狀況下，吉他刷叩一下，阿強破裂的嗓音唱起當地人不甚理解的語言，從表演的最初大家便不斷衝撞彼此直到最後。

一結束歐洲的巡演，八十八顆芭樂籽便繼續實踐阿強經營樂團的「哲學」，回國後先後參與了浮現祭、爛泥發芽等數個地方的小型音樂祭，近期潛伏於新歌的創作之餘，也將與美秀集團、夜貓組、PISCO! 等樂團共同參與「硬底子，有GUTS」音樂節，共同為參與台灣斯巴達障礙跑的選手們鼓舞精神。

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