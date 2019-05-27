▲108 年萬安 42 號演習南部地區（高雄市、臺南市及屏東縣）併金門地區將於5 月 28 日（星期二）下午 1 時 30 分至 2 時，實施警報發放、人車疏散及交通管制。(圖／高市警局提供)
▲108 年萬安 42 號演習南部地區（高雄市、臺南市及屏東縣）併金門地區將於5 月 28 日（星期二）下午 1 時 30 分至 2 時，實施警報發放、人車疏散及交通管制。(圖／高市警局提供)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

108年萬安42號演習南部地區（高雄市、臺南市及屏東縣）併金門地區將於5月28日（星期二）下午1時30分至2時，實施30分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制。發放緊急警報音符為1長音，2短音，長音15秒，短音各5秒，各音節之間均間隔5秒，連續3次，共計115秒；下午2時解除警報為1長音90秒。

▲高雄市政府警察局規劃於當（28）日在中鋼企業總部大樓、高雄市立成功特殊教育學校、獅甲國小實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練。(圖／高市警局提供)
▲高雄市政府警察局規劃於當（28）日在中鋼企業總部大樓、高雄市立成功特殊教育學校、獅甲國小實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練。(圖／高市警局提供)

另外，警政署為提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，於警報發放時，將利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平臺」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，使民眾及時接收演習簡訊通知，並於警報結束時發送演習結束之訊息。

演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，民眾應確實進入防空避難處所，演習地區內各公、民營工廠、公司及居家者則應緊閉門窗及實施燈火管制。

▲萬安４２演習將於２８日登場，演習期間人車將全面管制。（圖／高市警局提供）
▲萬安４２演習將於２８日登場，演習期間人車將全面管制。（圖／高市警局提供）

高鐵、臺鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

另外，演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

同時，高雄市政府警察局規劃於演習當（28）日在中鋼企業總部大樓、高雄市立成功特殊教育學校、獅甲國小實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，另於捷運獅甲站實施「轉移應變中心」演練，市警局也請民眾勿好奇圍觀，配合疏散避難。

另高雄市政府警察局再次重申，萬安演習期間人、車不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依民防法第25條第2項之規定，最重可處新臺幣15萬元罰鍰，請市民朋友提醒周邊親友，聽到演習警報音響起，請立即配合管制，讓演習順利完成檢視驗證。

相關文章

▲高雄市市長韓國瑜和時代力量高雄市議員黃捷。（圖／翻攝自韓國瑜和黃捷臉書）

被玩弄的高雄！黃捷痛批韓：怎麼對的起選你的89萬市民

韓國瑜：心裡已有市長補選人選　綠議員：放過高雄吧！

捷運

萬安演習27日登場　台北捷運、公車、平面道路管制懶人包

更多文章

▲屏東縣議員蔣月惠５月23日議會質詢時因手拿「議長好、縣長好」大字報，才開口便遭主席周碧雲出聲制止，以未遵守議事規則，將蔣月惠的麥克風關掉消音。蔣月惠當場氣憤離席。（圖／屏東縣議會提供）

蔣月惠議會發言「被靜音」　議員周碧雲臉書澄清遭灌爆

▲黑鮪魚季近年推出東港小琉球美食大賞，以辦桌方式結合地方特色小吃，大受歡迎，每次推出都是秒殺，去年雖受豪雨影響取消辦理，但今年依然人氣爆表。(圖／屏縣府提供)

享受在地美食　屏東黑鮪魚季百桌千人小吃宴澎湃上菜

▲面對黃光芹的指控，韓國瑜隨即當著所有記者的面，把「心經」從頭到尾背了一遍，反駁睡前一杯高粱說。(圖／記者郭凱杰攝，2019.05.23)

反駁黃光芹　韓國瑜背心經並祝她找到寧靜和快樂