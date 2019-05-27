陶藝家吳育霈
▲2016台灣國際陶藝雙年展由國人吳育霈以最年輕之姿奪下世界首獎。（圖／陶博館提供）

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由新北市立鶯歌陶瓷博物館主辦的「2020台灣國際陶藝雙年展」再度創下歷史新頁，總共收到來自全球5大洲、共732件作品來角逐新台幣100萬首獎獎金，件數為開辦16年以來之最，總獎金更高達270萬。

陶博館表示，台灣繼成功舉辦聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會（International Academy of Ceramics，IAC）後，再度以世界級的展覽傲視全球，成為各國陶藝界矚目的焦點。「2020台灣國際陶藝雙年展」報名人數最多前3名的國家為台灣、中國大陸、美國，首次參加比賽的國家有巴林、白俄羅斯、孟加拉、科威特、越南及黎巴嫩等，最年輕的參賽者是21歲台灣及中國大陸的藝術家，最年長的是82歲美國人，上屆雙年展由國人吳育霈以最年輕之姿，奪下世界首獎，本屆獎落誰家，令人期待。

陶博館表示，自2004年起開辦的「臺灣國際陶藝雙年展」已與義大利法恩札國際陶藝雙年展（International Competition of Contemporary Ceramic Art in Faenza）、日本美濃國際陶藝三年展（International Ceramics Festival MINO in Japan）、韓國京畿道國際陶瓷雙年展（Gyeonggi International Ceramic Biennale in Korea）並列為世界4大陶藝競賽展。

2008年起，台灣領先全球獨創「競賽」和「策展人」輪替的模式，為當代陶藝發展帶來全新面貌。2018年則是首度由國人邵婷如擔任策展人，不但邀請日本知名當代藝術家奈良美智參展，更匯聚10國頂尖藝術家來台展出，展期間還同時舉辦IAC，轟動陶藝界，成為史上最成功的陶藝外交盛會之一。

「2020台灣國際陶藝雙年展」入選名單將於今（2019）年下半年公布，明（2020）年1月由7位國內外專家、學者組成的評審團進行為期3天的決審，屆時也將舉辦記者會宣佈100萬首獎獎金得主及其他獎項。展預計在明（2020）年10月9日至2021年4月11日止於3樓特展室展出。

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