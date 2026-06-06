中華職棒37年明星賽票選如火如荼進行中，5月26日的投票首日，富邦悍將多名選手領先，不過中信兄弟急起直追，經過12天的投票，今（6）日再取得3席，累積攻佔11席，僅剩統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲在外野苦撐，投手、內野手以及指定打擊都是「黃衫軍」的天下，人氣王仍是兄弟「小可愛」江坤宇暫時領先，有望蟬聯並個人第3座明星賽人氣王寶座
投票首日悍將6人領先 經過一週兄弟已討回8席
今年明星賽票選5月26日開跑，首日悍將多位球員領跑，領先人數多達6人，包含投手部門的李東洺、張奕、曾峻岳，捕手帶培峰、一壘手范國宸以及指定打擊張育成。而擁有「百萬象迷」的黃衫軍，首日僅二遊搭檔岳東華、江坤宇以及外野手宋晟睿領先。
不過經過一週投票，象迷急起直追，紛紛歸隊投票，6月2日兄弟洋投羅戈、左投呂彥青超車李東洺、張奕，成為投手部門先發與中繼的領先者；一壘手許基宏取代范國宸成為一壘手領先者，三壘手王威晨連續跨越吳念庭與王念好，站上領先位置；外野老將張志豪也擠進前3名，與宋晟睿包夾陳傑憲，兄弟取得8個席次，僅剩下4席完成大滿貫。
兄弟攻佔11席 剩下陳傑憲在外野苦撐
直到今日早上，排名又出現變動，李振昌取代曾峻岳成為後援投手領先者，高宇杰超越戴培峰，在捕手部門取得領先，老將陳俊秀超車張育成，在指定打擊的位置領先。外野部門維持不變，仍是宋晟睿、陳傑憲與張志豪，兄弟在12個席次中取得11席，剩下陳傑憲一人苦撐。
人氣王方面，兄弟「小可愛」衝破30萬大關，有望蟬聯並奪下個人第3座明星賽人氣王寶座。自2005年兄弟象彭政閔起，兄弟已經連19次明星賽奪下人氣王，若最終由江坤宇奪下今年人氣王，兄弟將達成連續20次明星賽都獲得人氣王的球隊。
明星賽投票一天可投4次 使用LINE帳號投票
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，截止日為6月15日23：59，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00：00、06：00、12：00、18：00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升6隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。
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今年明星賽票選5月26日開跑，首日悍將多位球員領跑，領先人數多達6人，包含投手部門的李東洺、張奕、曾峻岳，捕手帶培峰、一壘手范國宸以及指定打擊張育成。而擁有「百萬象迷」的黃衫軍，首日僅二遊搭檔岳東華、江坤宇以及外野手宋晟睿領先。
不過經過一週投票，象迷急起直追，紛紛歸隊投票，6月2日兄弟洋投羅戈、左投呂彥青超車李東洺、張奕，成為投手部門先發與中繼的領先者；一壘手許基宏取代范國宸成為一壘手領先者，三壘手王威晨連續跨越吳念庭與王念好，站上領先位置；外野老將張志豪也擠進前3名，與宋晟睿包夾陳傑憲，兄弟取得8個席次，僅剩下4席完成大滿貫。
兄弟攻佔11席 剩下陳傑憲在外野苦撐
直到今日早上，排名又出現變動，李振昌取代曾峻岳成為後援投手領先者，高宇杰超越戴培峰，在捕手部門取得領先，老將陳俊秀超車張育成，在指定打擊的位置領先。外野部門維持不變，仍是宋晟睿、陳傑憲與張志豪，兄弟在12個席次中取得11席，剩下陳傑憲一人苦撐。
人氣王方面，兄弟「小可愛」衝破30萬大關，有望蟬聯並奪下個人第3座明星賽人氣王寶座。自2005年兄弟象彭政閔起，兄弟已經連19次明星賽奪下人氣王，若最終由江坤宇奪下今年人氣王，兄弟將達成連續20次明星賽都獲得人氣王的球隊。
明星賽投票一天可投4次 使用LINE帳號投票
今年明星賽投票在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，截止日為6月15日23：59，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00：00、06：00、12：00、18：00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。
為提升6隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。