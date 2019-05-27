華為旗艦手機英國二手價崩盤　台灣市場暫未受影響

根據國際媒體報導指出，華為手機受到「美國禁令」打擊所致，原本在英國售價近台幣36,000元的華為新款旗艦機P30 Pro，如今在英國最大二手機網站的參考售價只售下到約台幣4,000左右！其跌幅之大、速度之快，完全令市場為之驚訝，可見消費者對華為後續售後服務的信心擔憂。

記者今日訪查的台灣電商與電信業者，以及零售通路（包含通訊行），新機價格雖未受到影響，但是購買率已經遠低於在「Google宣布停止與華為合作事件」之前。二手市場部分目前還觀察不到拋售或二手行情大幅降價的趨勢；不過，可能是因為消費者惜售的心態，除非有購機換機需求，短時間之內應該不會有太多的變化。但美國「華為禁令」寬限期90天後，Google服務是否受影響，屆時就很難說了。

而在香港市場的部分，記者也詢問香港的友人與媒體朋友，得到的結果和台灣一致，零售市場價格未受到影響，但是買氣較弱。

根據商業雜誌《富比士》報導指出，雖然目前華為面臨各種禁令打擊，但仍有部份分析師認為，華為還有時間重新整頓、計劃及思考下一步。

目前華為已著手進行自行開發手機的作業系統，但是能夠在甚麼時候推出，是否可以滿足全球市場的需求（特別是App），市場都在關注。

台灣市場部分，消費者最須關注的是手機的售後服務是否完善，已及後續Google服務是否會打了折扣。華為手機有拍照功能上的特色與優勢，但是畢竟手機不單只是用來拍照用的，消費者還是需要檢視自己的使用需求來購買手機。