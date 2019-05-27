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（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市議會市政總質詢登場，侯友宜首次以市長身分備詢，雖然準備2台平板電腦，但一上台就出狀況，把原住民議員馬見的紋面說成刺青、黥面，讓馬見直呼難過，侯也頻頻道歉。

曾任新北市副市長8年的侯友宜過去也曾代替請假參選總統的前市長朱立倫列席市政總質詢，如今首次以市長身分列席市政總質詢，為充分準備，侯友宜提前到議場與議員寒暄博感情。備詢台上還準備了2台平板電腦備戰。

總質詢首日由原住民議員馬見穿著族服詢問侯友宜，是否知道他臉上劃的與祖靈印記是什麼，侯友宜一開始說「刺青」，看馬見臉色大變後趕緊說是「圖騰」，又說是「黥面」。

馬見認為黥面有中國古代刑罰的意義，因此，他聽到侯友宜說法時喊說「我很難過及遺憾」，此時，原住民族行政局長羅美菁趕緊上前救援，侯友宜也修正說是「紋面啦，對不起，我講錯了」頻頻道歉。

此外，馬見也要求列席的某局長不要玩手機；馬見說，原民局承諾今年將召開「原住民族青年族群事務會議」，請問侯友宜是否會出席，侯答說「下半年會辦」，馬見搖頭並說，「市長，不要答非所問，我問的是你是否會出席」，侯友宜回說「會去參加」。

馬見拿新北市原住民族歲時祭儀文化活動照片時問侯友宜是哪一族的活動，侯說「阿美族」，但羅美菁接話說「歲時祭」是各族的聯合活動。

最後，馬見在議場高唱「可憐落魄人」並表示「你可以戲弄我，也可以利用我，就算你不再愛我，見面也該說哈囉」的歌詞唱出原住民在歷史上的傷痕，期待市府不要像日本殖民政府玩弄原住民。

侯友宜表示，政府會照顧多元族群，更應該照顧原住民族，歷史不能忘，更要記得公平正義，他對馬見唱的歌很感動，承諾會努力照顧原住民，因為原住民是大家最親密的朋友，他一定會和原住民站在一起。（編輯：方沛清）1080527

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