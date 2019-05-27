立法院於今（27）日召開教育及文化委員會，立委黃國書表示，教育部表示將推動高中學習歷程檔案，近日卻又改口說非強制性、未要求學生一定要上傳，質疑是朝令夕改。教育部高教司於稍早再度重申，學習歷程檔案運用可分兩軌，單看學生要不要採用，學生於申請入學時可使用學習歷程檔案或自行準備的備審資料，但兩者將有標示註記。

立法院教育及文化委員會邀請科技部、教育部、原民會進行「強化科學教育推廣至國民教育及原住民族教育之應用」專題報告。民進黨立委黃國書表示，教育部近年期望透過學習歷程檔案完整建置學生學習狀況，但近日卻突然表示，不一定要學生每學期上傳學習歷程，質疑是朝令夕改，考招是牽一髮動全身的政策，且能當兒戲。

教育部高教司則於稍早再度回應，未來因應新課綱跨跨領域精神，大學招生將朝向「多資料參採、重視學習歷程」方式選才。個人申請制度在設計上，除透過學測檢視學生學科基本能力，亦重視考試成績以外的高中學習歷程。

高中學習歷程檔案主要目的，是協助學生提升備審資料效力的服務工具，透過教師認證與歷程時點紀錄，提升目前即已在個人申請中使用的備審資料效力。

同時也藉由資料系統化，可讓大學審查者在審查時間內，有效看到學生表現、成長歷程與發展潛力。教育部推動學習歷程檔案，讓學生可從中擇要勾選上傳給大學校系審查的備審資料。

至於，未來學生是否運用高中學習歷程檔案產出備審資料。教育部解釋，學生若選擇運用每學期上傳積累的高中學習歷程檔案，於高三下參加個人申請第二階段指定項目甄試前，可依大學校系要求，從學習歷程檔案中勾選欲提供給大學校系評閱的備審資料，上傳至大學甄選會。

學生若不運用高中學習歷程檔案，可在高三下參加個人申請第二階段指定項目甄試前，依校系要求項目再行準備備審資料，之後遵照檔案格式自行上傳備審資料至大學甄選會，但資料會缺少高中教師的課程認證，以及時點的歷程記錄。

屆時學生運用高中學習歷程檔案所上傳的備審資料（有教師認證與時點紀錄），與未運用高中學習歷程檔案而自行上傳的備審資料，於大學端審查介面中將會有明確標示、予以區隔。