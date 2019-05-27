▲歐洲最年輕總理庫爾茨遭罷免下台。（圖／美聯社／達志影像）

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奧地利政局動盪，繼極右派副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）在5月18日下台後，32歲總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在周一（27日）因國民議會（Nationalrat，即「下議院」）的不信任投票，遭罷免下台。

庫爾茨遭罷免主要原因是受到執政盟友、立場極右的自由黨（Freedom Party，FPO）的「奧版通俄門」政治獻金醜聞所影響。醜聞起因於已下台的自由黨前黨魁、副總理施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月中被媒體公開一段影片，內容是他在2017年密會一名聲稱是俄羅斯富豪姪女的人，並疑似有利益輸送之嫌。影片曝光後，施特拉赫黯然下台，令執政聯盟瓦解。

儘管涉案的副總理已下台，但這起政治醜聞的衝擊仍餘波盪漾，即使庫爾茨急忙與自由黨及施特拉赫切割，並宣布9月舉行大選，在此之前將善盡看守內閣的責任，但國會仍不買單。

庫爾茨也成為奧地利在二戰之後，第一位因國會不信任投票下台的總理。

32歲的庫爾茨是歐洲最年輕的國家領導人，奧地利人叫他「Wunderwuzzi」- 意思是「神童」或「少年鬼才」，因為很難有人跟他一樣，出身普通家庭，在亳無特殊背景的情況下，27歲就高票選上國會議員，並成為歐洲最年輕的外交部長，並在2017年10月僅31歲的年紀，就登上國家領導人的寶座。

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