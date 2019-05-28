NOWnews 中央社 新台幣開盤貶2分 為31.470元 中央社 - 2019-05-28 09:10:59 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print 中央社 財經 / NOWnews A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. （中央社台北28日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.470元開盤，貶2分。 新台幣兌美元開盤交易區間為31.470元至31.475元。1080528 相關文章 影／日神奈川驚傳隨機砍人！3人無心跳 小學生等19人傷 軍武／漢光處女秀 F-16V戰機成功起降戰備道 韓國瑜面臨2020選前最低潮時刻？王鴻薇「這樣預言」 更多文章 台股開盤漲14.45點 美股休市歐股走高 台股拚持穩 日川崎一男子持刀狂砍 19傷3人無生命跡象 熱門文章 助川普圍城中國？ 日宣布8月起限制外商投資電信 2019-05-28 隨機殺人！日神奈川15人遇刺 8童傷3人無心跳 2019-05-28 彰化戰備道起降操演/系列十 2019-05-28 影／藍綠戰李進勇人事 立委清晨5點卡位推擠受傷 2019-05-28 喬科維奇法網首輪過關 挑戰包辦4大滿貫金盃 2019-05-28