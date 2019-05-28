NOWnews 中央社 台股開盤漲14.45點 中央社 - 2019-05-28 09:11:00 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print 中央社 財經 / NOWnews A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. （中央社台北28日電）台北股市今天開盤漲14.45點，加權股價指數為10348.58點，成交金額新台幣12.79億元。1080528 相關文章 影／日神奈川驚傳隨機砍人！3人無心跳 小學生等19人傷 軍武／漢光處女秀 F-16V戰機成功起降戰備道 韓國瑜面臨2020選前最低潮時刻？王鴻薇「這樣預言」 更多文章 新台幣開盤貶2分 為31.470元 美股休市歐股走高 台股拚持穩 日川崎一男子持刀狂砍 19傷3人無生命跡象 熱門文章 影／超凶視角！辣模90度彎腰扯「膚色這塊」…H奶秒爆出 2019-05-28 彰化戰備道起降操演/系列八 2019-05-28 創作者與遊戲玩家看這篇 NVIDIA推出新平台 2019-05-28 尼泊爾清理聖母峰 找出4具屍體和10公噸垃圾 2019-05-28 彰化戰備道起降操演/系列十二 2019-05-28