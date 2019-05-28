端午節雲林家扶莪馨會志工結合台西五條港安西府，28日帶領70位志工，善用安西府及融獻慈善事業基金會提供的場地及物資、雲林縣肉品公司提供肉品150斤，華沿傳播事業有限公司呂安妮董事長致贈每戶弱勢家庭1000元端午團圓金以及麥寮鄉老人會100份肉品禮盒，讓家扶一起感受社會溫情。

立法院最高顧問張嘉郡及台西鄉長林芬瑩更一早就穿好圍裙與志工媽媽們，趕在中午前包出3000顆愛心肉粽，送達水林、口湖、四湖、台西、東勢四沿海鄉鎮100戶弱勢家庭。

安西府主委亦是融獻慈善事業基金會董事長林清標表示，融獻慈善事業基金會堅持秉持「助人為快樂之本」，期待在張李莫三位千歲見證下，共同參與這次雲林家扶中心端午包粽送關懷活動，將愛及溫暖落實在雲林沿海的弱勢家庭裡，因此動員大批志工並贊助經費採買包粽需要的食材，讓這次沿海端午送禮關懷活動得以順利完成。

雲林家扶莪韾會長程素鳳表示，每年的三節送禮活動就是要讓弱勢家庭在傳統的三大團圓節日，讓家扶的家庭感受團圓的溫情。很高興這次獲得安西府及融獻基金會與各界的鼎立支持，讓活動得以順利完成。在這麼好的空間下，讓莪馨媽媽們可以大展身手，送禮包粽圓滿成功。

台西扶助家庭陳素麗阿嬤，獨自撫育三位孫子女，當社工告知今天志工在安西府辦包粽送關懷活動，林阿嬤一早就來到安西府並與大夥一起參與包粽工作，她相當感謝有這麼多位善心人士默默的善行付出，讓沿海地區家庭能福氣過個較有節慶氣息的端午節。