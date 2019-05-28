▲彰化戰備道計畫於5月28日清晨開設，再次驗證空軍戰機在西部跑道遭到毀傷後，緊急利用高速公路進行起降。（圖／軍聞社提供）

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今年漢光演習的重頭戲，是高速公路戰備道起降操演。台灣過去有6處戰備道，包含國道一號5處，分別為中壢、彰化、嘉義民雄、台南仁德與麻豆，以及屏鵝公路佳冬段。其中桃園中壢楊梅段（中壢戰備跑道）為中華民國第一條戰備跑道，於1975年正式完成。但隨著中壢地區的城市發展，以及高速公路五楊高架段的計畫興建，於2006年廢除。

而其他的戰備道，在近年漢光演習中重新進行驗證的，首先驗證的是2004年7月22日漢光20號演習的仁德操演。由於這是高速公路完工通車後第一次的高速公路戰備道操演，空軍在三型主力戰機中選擇重量最重的幻象2000-5戰機，擔任仁德操演的任務機。當時空軍認為幻象2000-5戰機重量既然最重，只要幻象戰機可以完成操演，其他的主力戰機也可以進行戰備道起降。

▲2004年在高速公路通車後第一次驗證台南的仁德段戰備道，就是使用幻象2000-5戰機，因為幻象戰機是空軍現役戰機中重量最重的，幻象2000可以起降，其他都可以。（圖／軍聞社提供）

日後國防部陸續利用漢光或長青演習，完成其餘戰備跑道開設演練。分別是2007年5月15日漢光23號演習彰化戰備跑道操演，這次也是首次以三型主力戰機，完成戰備道起降驗證。屏東佳冬戰備跑道於2011年11月17日國軍長青12號演習中實施驗證。這次操演本來還加入了E-2C預警機，但是因為天候不佳，參演機僅有完成降落程序隨即不落地重飛的方式，完成這次驗證。嘉義民雄段戰備跑道在2014年9月16日國軍漢光30號演習中完成驗證，至此國軍五條戰備跑道至此全數完成起降驗證。

誠實的說，戰備道操演一次比一次進步。第一次僅有兩架幻象戰機，到最後可說所有的作戰軍機，包含E-2CHE2K(E)通通到齊，顯示戰備道操演的確逐漸貼近實戰化。從第一次的僅有加油掛彈，到第五次預警機加入，中間逐漸擴大科目和規模，的確是一次比一次考慮更加周詳。

▲戰力恢復是戰備道起降的重要科目，所有支援裝備全部要由附近空軍基地支援，並且利用交流道過來，戰時會有難度。（圖／軍聞社提供）

為何需要戰備道開設？台灣的防禦縱深小，過去設置戰備跑道的原因是，在台澎防衛作戰中，國軍在西部五個空軍基地，桃園、新竹、台中、嘉義與台南的跑道，在空襲中或許受損，這時可以利用原有六處戰備道緊急開設，讓在空機燃料耗盡前可以先降落。當時解放軍的空中戰力不強，跑道若受損應當短時間可修復，戰備道可說是個可用可不用的選項，因此過去對於戰備道的最佳化，一直沒有積極處理。

但隨著解放軍的短程彈道飛彈大量服役，台澎防衛作戰爆發後，西部的四個主要作戰基地:新竹、台中、嘉義與台南可能在短時間內遭地對地彈道飛彈癱瘓，此時在第一時間升空的警戒機，就可能面臨無跑道可以降落的困境。

▲F-CK-1經國戰機接受導引華像整備區，戰備道空間狹小，其實對戰機作業頗有挑戰，戰備道其實還有不小的優化空間。（圖／軍聞社提供）

要解決這樣的困境，就必須依靠更多的跑道或是空中加油機。

台灣西部地狹人稠，要新建更多的跑道根本不可能，而政府過去還主動在西部廢除三個機場，包括擁有一萬呎長跑道的桃園軍機場，台中水湳機場和桃園八德機場。

機場廢除已經是不可逆反應，至少水湳和八德已經不可能回復，桃園才廢除幾年，或許還有點可能。

另外就是在現有機場內，將與主跑道平行的滑行道，提升至跑道規格。新竹、台中、嘉義與台南，甚至東部的志航，都已經完成這些工程。

增加跑道的意義何在?就是在遭到對方的短程地對地彈道飛彈攻擊時，能保持最大數量的可用跑道。

攻擊跑道，並不需要將整條跑道徹底破壞，參考對手戰機的起降距離，在一條一萬兩千呎的跑道上，造成三處彈坑，跑道就會癱瘓。或者利用巡弋飛彈進行次械彈灑佈，但這種方式不利於攻擊軍。因為攻擊軍要是希望在下一階段作戰中運用這些跑道，次械彈(子母彈)會大幅增加清除的困難度。

▲地勤人員和彈藥，未來軍隊人數越來越少，開戰後人員往花東疏散，還有沒有那麼多地勤人員可以支援戰備道頗有疑問。（圖／軍聞社提供）

戰備跑道，就是在攻擊軍攻擊時，暫時替代遭癱瘓的跑道所需。

但是目前國內仍在使用的戰備跑道，還存在不少缺點。

首先，是戰備道聯外交通不便。戰備道的整備區，缺乏一般平面道路可以直接抵達。高速公路屬於封閉式道路，在戰時可能塞車的情況下，戰備道整備區的聯外交通需要考量。而前後連結戰備道的匝道，若遭摧毀，戰備道所需的各種支援車輛，就有可能會因此困在戰備道上，或是無法抵達。

此外，正因為戰備道除佳冬段外都處於高速公路封閉道路系統內，若是攻擊軍在戰備道開設後，對戰備道發射短程地對地飛彈攻擊，我方將反制不易，而附近也缺乏足夠掩蔽設施，因此參與戰備道作業的人員和機具，勢必遭到一定程度毀傷。因此要提升戰備道的實用性，必須將戰備道的聯外交通，以及作業區的交通能和平面道路系統整合，以及規劃疏散方案，才能讓戰力保存達到最佳化。

未來在台澎防衛作戰中，由於攻擊軍擁有的長射程武器，如短程地對地彈道飛彈、射程超過一千公里的反艦與巡弋飛彈，甚至是射程超過200公里的砲兵火箭，都會對我西部的防禦設施威脅甚鉅，如何在威脅大增的情況下，保存重要的空中戰力和反制對方，會是台澎防衛作戰能否持續的關鍵。

▲戰機完成整備，重新升空，但是戰備道作業也頗需時間，作業區缺乏掩蔽設備，若是在這空檔敵軍彈道飛彈再度來襲，需有因應策略。（圖／軍聞社提供）

●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

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