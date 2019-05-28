漢光35號演習28日清晨在國道1號中山高彰化戰備道操演戰機起降，空中操演的兵力包括M2000-5、F-16V、IDF、E-2K、UH-60M、OH-58D及紅雀無人機等9種機型，總統蔡英文親自到場校閱，戰機先在空中盤旋後降落在戰備道，全場尖叫聲不斷。

漢光35號演習在彰化戰備道進行「戰備道起降實兵操演」，國防部安排最新F-16V、IDF經國號戰機、幻象2000戰機，以及E-2K預警機起降，來自全國各地軍事迷與民眾齊聚高速公路周邊的空曠處，還有人站在4層樓高的鐵皮屋頂，只為搶奪最佳觀賞位置。

戰機起降及整補作業演練，在國防部聯合作戰中心下達協同作戰支援命令後，分由海軍陸戰隊紅雀無人機及陸軍OH-58D直升機執行戰場偵蒐，AH-1W直升機擔負空中警戒，並由CH-47SD直升機支援航材運補，順利完成F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機油彈整補作業，發揮三軍聯合作戰效能。

今年彰化戰備道起降，空軍規劃4部演訓戰機從清泉崗基地出發，第一部戰機比預估時間6點18分晚了約6分鐘抵達彰化上空，讓不少民眾等得昏昏欲睡，但看到是最新型F-16V，瞬間驚醒過來，還不斷發出尖叫聲歡迎。

一分鐘後，IDF經國號、幻象2000戰機以及E-2K預警機依序從北方天空抵達，飛行員先在戰備道上方盤旋一圈後，穩穩的從北朝南降落在戰備道上，隨即滑行至跑道末端，並調頭至降落地點實施整補、掛彈、加油，總統蔡英文穿上迷彩服走到戰備道上跟國軍期勉，最後還跟F-16V合影留念，才返回觀禮台。

剛完成性能提升交機的F-16V戰鬥機首度公開操演就完成在國道上起降，空軍第23作戰隊隊長林猷翔上校指出，經過性能提升後的F-16V，雷達性能有明顯提升。林猷翔說，我們更換的這型AESA雷達，看的距離比之前的都普勒雷達看得更遠。