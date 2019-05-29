「上吊療法」千萬別輕信！小心民俗療法傷了身後悔莫及！專業物理治療師「三個字SunGuts」時常在頻道上分享物理治療的知識型影片，從科普到親自動手診療，專業的一面深受網友粉絲喜愛。

近期他分享一則「拉脖子真的好嗎？」，探討中國大陸興起的「頸椎牽引之術」民俗療法。影片中他指出，中國大陸民俗療法認為，「拉脖子怎麼樣都治療不好疼痛，一定是因為『重力不足』」，故自製綁帶將自己吊在單槓上面，用「全身的力量」去進行頸椎牽引，甚至展現如特技一般的擺動；提倡此療法的人聲稱「兩年內已徹底擺脫頸椎病的問題」，對此物治師三個字拍片解釋強調「上吊療法」的危險性。

物治師三個字提到，人體脖子內除了有頸椎（骨頭），還有肌肉、韌帶、椎間盤等重要構造，還有纏繞在脖子周圍、錯綜複雜的神經；只要神經被壓迫到，人體就會產生「緊、酸、疼痛」等感覺。對於頸椎牽引的治療常見說法，多為因頸椎骨頭間的空隙過窄，所以必須透過牽引的方式，將骨頭之間的空隙給拉開，來減輕脖子的疼痛。但三個字認為，這樣太簡化脖子疾病的原因了。

他表示頸椎牽引的主要功能，其實是延展頸椎周圍的軟組織，雖然也會影響到骨頭間的空隙，但因為地球引力（重力方向）不變的原因，空隙只是暫時被拉開而已，延展因發炎疼痛的周圍軟組織才是關鍵。三個字指出專業的頸椎牽引，會將重力從體重的「七分之一」，慢慢加重到體重的「四分之一」，與民俗間瘋傳將全身體重進行頸椎牽引的方式大大不同！就算脖子沒有斷，頸椎內的肌肉等軟組織也會被拉到受傷，不僅危險還可能喪命！

物治師三個字在影片中呼籲，現代醫學發達，像這種土法煉鋼的民俗療法並不是聰穎的作法，尋求專業的物理治療才是安全之道。網友看完影片也紛紛直呼「學到一課」，更有網友打趣留言表示「吊了兩年徹底擺脫頸椎病問題是因為他投胎了」、「用全身體重牽引會直接變靈體吧」。