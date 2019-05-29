很多人可能不解：為什麼因應2020年總統大選的民進黨初選，會陷入今天的困局？更加神奇的是：外界總以為蔡英文陣營看似佔盡便宜，怎麼卻還頻頻發出黨中央不公正的抱怨？

大家不妨站在蔡英文與賴清德的各自立場，細細品味，應該就可以明白這是一場非常誇張的溝通失靈。

首先，從蔡英文陣營的角度來看，明明先前黨內天王都說過支持蔡總統競選連任。包括賴清德在行政院長任內、2018年11月24民進黨選舉大敗之前，也曾經公開表態支持蔡總統競選連任。

在黨內應該沒有人會出馬挑戰的前提之下，蔡英文陣營展現大方，支持黨中央在3月6日通過了一個符合往例，而且「公開、公平、公正」初選辦法。既然已經認定不會有人挑戰，當然可以擺出一個看起來完全不怕挑戰的初選擂台，這樣有了裡子，還有展現民主與進步的面子。

蔡英文蔡英文陣營萬萬沒想到，賴清德居然在3月18日、民進黨總統初選開放登記的第一天，就忽然宣布參選而且迅速完成登記。

對蔡英文陣營來講，賴清德這種突然參選的行為恐怕是「真小人」：明明都說了支持蔡總統連任，怎麼又跳出來選？正因如此，蔡英文陣營認為自己才是正義的受害者，所以充滿了悲憤。

然而，換個角度，如果站在賴清德的立場，真相又不一樣了。對賴清德來講，先前是蔡賴體制，當然支持蔡總統連任，但是2018年11月24日民進黨選舉大敗，他當天先向總統口頭請辭，在12月7日又預告請辭，2019年1月10日正式辭職，這就等於宣布了「昨日種種譬如昨日死」，既然都請辭了，包括先前支持蔡總統連任的話當然也都死了、不算數了。

賴清德可能以為自己已經把意思表示得很清楚了，大家應該都知道他請辭閣揆就是想選2020年的總統，於是一個多月後，看到民進黨公布了總統初選辦法，加上自己的民調始終比蔡統統高，在支持者的關切之下，人之常情難免捫心自問：「為了民進黨好、為了台灣好，該不該出來？」顯然，他得到的答案是肯定的。

賴清德不知道是不是登記了之後才發現：原來蔡總統默許通過的民進黨總統初選辦法，根本只是拿來看的，不是真的要拿來用的，自己怎麼會當真了呢？走到這一步，賴清德陣營或許不免感嘆：這不是偽君子嗎？當初通過這個初選辦法根本就是假的啊，現在一直提出的初選修改版本才是真的。

這就是民進黨總統初選陷入嚴重卡關的真正原因：溝通失靈。很多人不免好奇：連黨內溝通都失靈，治國又怎麼會行？

民進黨的基層正在焦慮：團結都未必贏，何況現在陷入分裂危機？雙方事先如果對於對方意向多一點了解與確認，應該就不會有這麼多糾紛，更可以避免鬧出「偽君子大戰真小人」的內鬥慘劇。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、愛傳媒榮譽社長、中華傳播管理學會理事長

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