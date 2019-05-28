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英國首相梅伊日前宣布6月7日下台後，執政的保守黨內已掀起接班人大戰。外相韓特今（28）日表示，英國若是尋求無協議脫離歐盟，將是「政治自殺」。他是反對無協議脫歐的層級最高人物，和其他多數敵對的角逐者立場迥異，藉此劃清界線。

由於梅伊（Theresa May）的脫歐協議一直無法贏得國會支持，在黨內逼宮下無奈宣布辭職決定，保守黨將在未來數週選出新黨魁，以接替梅伊出任首相。新黨魁的競逐可能決定英國如何脫歐，甚至是否脫歐，以及在英國各主要政黨因脫歐嚴重分歧與動盪時，是否舉行新的全國大選。

保守黨內爭取接替她的人選爆炸，堅持無協議脫歐必須是選項之一的前外相強生（Boris Johnson）聲勢最獲看好。也將參與角逐黨魁職位的前脫歐大臣拉布（Dominic Raab）和前就業大臣麥克維（Esther McVey）都表達類似立場。

此外，保守黨前下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）、衛生大臣韓考克（Matt Hancock）和國際開發大臣史都華（Rory Stewart）、環境大臣戈夫（Michael Gove）也都表態有意競逐。他們都聲稱將力爭再談判修改梅伊去年與歐盟達成的脫歐協議，但如遭拒絕，會準備好進行無協議脫歐。

面對強生等競爭者，韓特（Jeremy Hunt）的立場明顯不同。他在今天的《每日電訊報》（Daily Telegraph）撰文指出，試圖透過全國大選實現無協議脫歐，並非解決之道，而是「政治自殺」，將遭到國會議員封殺，因此，提出一份不同的脫歐協議才是唯一解決方法，「如果我是領袖，這將是我將追求的方案。」

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