（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）瑞士洛桑管理學院（IMD）最新公布2019台灣世界競爭力全球排名第16、亞太第4，IMD認為美中貿易戰陰影恐對台灣出口造成壓力，籲貿易分散及產品多元化以減少貿易緊張。

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2019世界競爭力報告，美國跌出首位由新加坡取代，台灣排名全球第16，較去年上升1名，亞太競爭力位居第4。

IMD認為，2019全球競爭力主要變數為政治和經濟不確定性，建議台灣面對這些挑戰應強化全球化、數字化和智慧化發展、加速產業創新及改善勞動參與及促進社會凝聚力和社會包容等。

由於美中貿易戰影響全球經濟，台灣也恐不例外，對此，IMD世界競爭力中心首席經濟學家卡波里斯（Christos Cabolis）今天接受中央社記者訪問表示，台灣是一個開放型經濟體，出口占國內生產毛額（GDP）約6成，這顯示進出口價格波動將對台灣貿易表現造成重大影響。

卡波里斯認為，美中貿易緊張局勢確實可能給台灣出口帶來進一步壓力， 目前台灣貿易夥伴集中在少數國家，出口產品範圍也相對集中，呼籲應貿易分散及產品多元化以減少貿易波動的影響。

此外，他強調在經濟和政治不確定的國際局勢中，擁有良好制度及社會包容性很重要，有這些特質的經濟體，通常有更好的經濟成長及創造更多價值。（編輯：陳政一）1080529