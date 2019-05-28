華爾街分析師認為，AMD (AMD-US) 因為有新系列的晶片，股價有更大上漲空間。

由於投資者越來越樂觀看待 AMD 新產品線，今年迄今 AMD 股價已經上漲了 40% 之多。

AMD 去年年底公布下一代 7 奈米的伺服器晶片 Rome，今年第三季將推出，但英特爾首款基於 10 奈米技術的晶片要到今年假期季後才會出貨。

AMD 週日公布其桌機處理器系列「Zen 2」，7 月 7 日起開賣。該款晶片的 IPC 表現預計超越 AMD 前代多達 15%。AMD 同時也證實今年第三季將推出 Rome。

《巴倫》去年 12 月建議買進 AMD，認為該公司可望今年成為雲端運算伺服器晶片市場的大贏家，就因為其產品陣容前景可期。

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 週一重申 AMD 股票「優於市場表現」的評級，理由是他樂觀看待 AMD 在晶片市場與英特爾競爭下，其份額成長的能力。

「我們預期這些產品將讓成長高於共識、市占擴大、利潤擴張，且讓 AMD 的股價升值。」

AMD 週二大漲 9.8% 至 29.03 美元。

Ramsay 認為，越來越多雲端運算廠商經過長時間的盡職調查 (due diligence) 後將購買 AMD 的晶片，因此 AMD 的質疑者最終將被證實是錯的那方。

Stifel 分析師 Kevin Cassidy 週一也同樣對 AMD 重申「買進」評級，主張 AMD 的 Zen 2 晶片規格相當具有吸引力。

「我們預期 AMD 的 PC 市占成長加速，因為它具有更高的性能、更低的功耗、更低的成本且易於升級。」

Ramsay 和 Cassidy 重申其對 AMD 的目標價，分別為 36 美元和 34 美元。

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