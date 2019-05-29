美國公布匯率操縱國名單，包括中國大陸等9國仍列入觀察名單，台灣則未在其中。不過，在美中貿易戰情勢仍未明朗，加上歐洲政經情勢也有變數，避險資金持續湧入美元及日圓，亞洲主要貨幣韓元及人民幣兌美元仍走弱，加上外資仍持續賣超台股及匯出，新台幣今（29）日早盤貶破31.5元兌1美元，一度觸31.54元、貶值5.6分，目前在31.52元震盪。

美國財政部半年會向國會遞交關於美國主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告，今年審查與評估擴大到包括台灣在內共21個貿易夥伴。

不過，美國表示沒有一國達到其匯率操縱國標準，但仍有9國的匯率措施需要密切觀察，分別為中國大陸、德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡和越南，並特別點名中國大陸，在美中雙邊貿易順差持續擴大的情況下，人民幣兌美元匯率去年下跌8%，美國會持續加強與中國在匯率方面的雙邊接觸。

至於台灣，美國曾在1988年將台灣認定為匯率操縱國，也曾在2016年4月、10月及2017年4月將台灣列入觀察名單，但在2017年10月除名後，台灣就未再入榜。中國大陸則是在1992至1994年，曾被美國5次認定為匯率操縱國，但此後最多只名列觀察名單。

而在美國公布匯率操縱國名單後，由於美中貿易戰陰霾持續籠罩，美元指數續升，亞洲主要貨幣兌美元包括韓元、人民幣走勢仍偏弱，韓元今日早盤貶破1190價位，一度來到1193.7韓元兌1美元，人民幣中間價來到6.8988兌1美元，較前一交易日中間價貶值15基點，在岸及離岸人民幣也是偏弱，而日圓則在109.3兌1美元震盪。

在新台幣部分，匯銀人士指出，在台股開跌下，今日一開盤就來到31.5元、貶值1.6分，隨後進一步貶至31.54元、貶值5.6分，目前在31.52元震盪。