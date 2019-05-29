要求暫停公告103-1修法　網代駕司機於行政院抗議爆衝突

網路叫車平台自救會表示，交通部枉顧300萬消費者的心聲、公共政策平台民眾意見、犧牲台灣交通產業進步的關鍵機會，執意將公告103-1修法。因此自救會今（29）日於行政院前抗議，希望行政院長蘇貞昌出來面對，要求交通部兌現4月19日對自救會的承諾。

不過由於有抗爭司機情緒較於激動，一度與警方爆發激烈衝突，並怒砸雞蛋，一度有人高喊警察打人，現場因此一度混亂。

自救會表示他們的訴求相當明確，就是想繼續做網路叫車平台代僱駕駛，認為這是有競爭力的未來，獲消費者支持的出行服務。他們不想轉做多元計程車司機，認為多元計程車已是死路一條。

自救會也提到，交通部應該停止已不符需求的 103-1修法，增訂網約多元小客車新業態，納管網路叫車平台業者，而不是叫「Uber」、「叫車吧」都改成計程車車隊。

在今日的陳情活動中，自救會發言人李威爾則指出，421萬人上凱道前，交通部政次王國材跟自救會見面，承諾會採納自救會的意見，舉行公聽會、配套修改多元計程車方案；也承諾103-1修法公告前會告知自救會。但昨日交通部卻以措辭強烈的語句強調103-1修法勢在必行，不會有任何改變，讓所有代僱駕駛為之激動或憤怒。

李威爾還表示，即將在六月公告的修法內容，機通部更是隻字未改；且在計程車隊及特定計程車利益團體的挾持下，交通部也不敢進行「汽車運輸業管理規則第91條」有關多元計程車方案的修正，完全違反之前溝通的承諾，自救會完全不能接受！

自救會進一步指出，交通部說有和各界都談過，但為分區座談，並沒有邀請自救會，也沒有邀請網路平台業者。後來則是個別約談，其實不是要聽自救會的意見，只是做個樣子。

最後自救會重申，若交通部再漠視平台代僱駕駛的工作權，再次欺騙，對於沒有誠信的政府，自救會只能訴諸公投，要在明年總統立委大選，用選票告訴政府，政策是要為民眾服務、要以消費者考量為先，不是只去照顧傳統舊勢力。

自救會遞交給蘇院長的陳情書內提到，希望能接見這群修法直接受害人，向院長做完整報告與陳訴訴求，了解自救會成員何要撤回「103-1」條修法 增列網路叫車小客車業種的理由，以及為何選擇選擇擔任網路叫車平代僱駕駛，而不去做計程車司機。

自救會的完整六點訴求如下：

1.交通部即刻邀集平台代僱駕駛、多元計程車司機、APP叫車消費者及網路叫車平台業者，舉行公開透明的公聽會，讓修法利害關係人坐下來，一起討論，而不是個別約談，談了等於沒談。

2.交通部何時進行「多元計程車方案」配套修法？未有完整配套以前，不得於6月公告103-1條例

3.交通部儘速進行公路法第34條修法，增列「網約多元小客車」業態，讓UBER、叫車吧國內外網路叫車平台業者能有一個健康的產業發展模式

4.請交通部重視消費者的權益，重視消費者心聲，勿將便捷、安全、科技的網約車逼到絕境。

5.請交通部不要再繼續一廂情願發表要代僱駕駛去開多元的言論，在費率問題、派遣問題、車牌問題未提出配套方案前，請交通部勿再欺騙司機。