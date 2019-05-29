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《英雄聯盟》夏季賽腳步近了，昨（28）日LPL賽區戰隊RNG也公布了最新的陣容，他們找來了來自澳洲的上路選手LoveZrr，但同時上路Zz1tai與打野Mlxg也正式消失於名單之上，這樣的狀況也引發玩家討論。

RNG 新上路選手「LoveZrr」

昨晚LPL賽區戰隊RNG宣布迎來全新上路選手「LoveZrr」，RNG表示LoveZrr自2014年於大洋洲賽區註冊成為職業選手，前後征戰賽場四年有餘，是一位有著豐富賽事經驗的上路選手，官方公告一出也粉碎了先前怪物新人CJJ即將加入RNG的轉會流言，而RNG突然啟用這個一個表現平凡的「大齡老將」也引發網友熱議，畢竟RNG致力於轉型，期待能將重心從下路移往上中野，也使得這位新人的狀態備受質疑，但由於補上了LangX（狼行）也使得RNG的上路陣容變得更加穩定。

RNG 2019 夏季賽名單

另外從大名單來看，上路名單一口氣增加為三位選手，其他位置卻幾乎一致，也使得除了上路以外沒有什麼可以調整的空間，最重要的莫過於上路Zz1tai與打野Mlxg也正式從名單上消失，面對這樣的調動許多老粉絲都表示相當傷心，也擔心這樣的調動可能會使RNG磨合更加困難，表示：「再也看不到RNG那5個人在一起了。」、「郭老師呢？」、「心疼我郭老師。」、「終究沒有等到他」、「其實早知道、就是不死心」

粉絲紛紛在微博上表示不捨

隨著《英雄聯盟》賽事發展越久，也有越來越多選退役，面對這樣的代謝也使玩家不勝唏噓，也期待新秀選手能夠再次創造黃金盛世。

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