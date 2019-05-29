為鼓勵民眾透過鏡頭捕捉礁溪之美，礁溪鄉公所舉辦「翱翔攝影比賽」，礁溪鄉內的人文地理、風俗民情等素材都可以參賽；空拍、手機或單眼攝影也都沒有限制。作品分相片組與影片組，收件期間為今（108）年9月16日上午八時至9月30日下午五時。

礁溪鄉長張永德表示，這項攝影比賽主題相當廣泛，舉凡礁溪鄉內的人文、地理、節慶，只要有興趣都可以拍。例如6月7日的「二龍競渡」、7月的「夏戀溫泉季」、8月的父親節、9月的盪鞦韆及「玉田弄獅」等，都是可以考慮的題材。如果喜歡靜態景緻，則五峰旗、石磐步道、跑馬古道、龍潭湖、湯圍溝公園、礁溪公園等也是不錯選擇。

礁溪「翱翔攝影比賽」協辦單位宜蘭縣攝影學會理事長李龍墉表示，攝影比賽的作品特殊性很重要，而自然、深情及美感也不能忽略，因此，無論背景的採取或主題的呈現都要兼顧。

主辦單位表示，這次攝影比賽分為「相片組」與「影片組」，每組各有金質獎1名，獎金新臺幣3萬元、獎牌乙面；銀質獎1名，獎金新臺幣2萬元，獎牌乙面；銅牌1名，獎金新臺幣1萬元，獎牌乙面。另，優等30名，獎牌乙面；佳作50名，獎狀乙面。報名及相關比賽規則可上礁溪鄉公所官網、礁溪鄉觀光旅遊網查詢，歡迎愛好攝影人士共襄盛舉。