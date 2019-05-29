10倍混和變焦成賣點　OPPO發表新Reno與華為P30 Pro對決

率先於MWC展前就公開10倍混和對焦技術的OPPO，今（29）日在台舉行的新品發表會，宣布推出Reno 10倍變焦版，與HUAWEI已搶先上市的P30 Pro正面對決。但哪款手機的拍攝效果最好，將成需要望遠端拍攝的手機相機使用者將關注的議題。華為P30 Pro最近帶來赤茶橘新色，希望一掃美國禁令陰霾，目前台灣消費者權利不受貿易戰影響；而華碩的ZenFone 6 雖然沒有變焦攝影能力，但是其4800萬畫素的翻轉鏡頭設計，也是目前市場上相當夯的產品，預計將於6月6日後上市。

OPPO Reno 10倍變焦版正面採用和Reno一樣的側旋升降結構，可以將聽筒、前鏡頭，主鏡頭閃光燈與柔光燈等隱藏到手機內部，藉此讓螢幕佔比達到93.1%（6.6吋），而且只需0.8秒就能旋出；有別於華碩的ZenFone 6 以1秒從背面能旋轉到最大角度180度共用鏡頭設計。

OPPO Reno 10倍變焦版和之前已發表的Reno規格有部分的差異，除了鏡頭設計外，CPU也來到旗艦的高通855，螢幕尺寸與電池容量也有所提升。

OPPO Reno 10倍變焦版採用4800萬畫素主鏡頭和SONY IMX586感光元件，這點規格和ASUS ZenFone 6一樣。而其10倍混合變焦技術是透過4800萬畫素主鏡頭+1300畫素潛望式長焦鏡頭+800萬畫素廣角鏡頭的三鏡頭組合，以接力方式來實現10倍變焦，進而達到覆蓋16mm~160mm等效焦距。

HUAWEI P30 Pro 則是具備超感光徠卡四鏡頭，搭載超感光鏡頭、超廣角鏡頭、潛望式長焦鏡頭與華為TOF鏡頭組，專業級感光與變焦能力，實現低光源及 10 倍無損變焦拍攝。

業者表示，OPPO Reno 10倍變焦版將於6月15日於台灣所有通路上市，上市前還有相當豐富的預購活動，有興趣的民眾可以到OPPO全台體驗店深入了解。