▲美中貿易戰再起，避險資金湧向日圓， 新台幣兌美元5月6日早盤也走貶。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元5月29日再貶破31.5元，終場收31.581元、貶值9.7分，也連續兩個交易日收貶。（圖／NOWnews資料照）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

台股收跌、外資續賣股，加上亞洲主要貨幣韓元等兌美元走貶下，新台幣今（29）日又貶破31.5元，終場收31.581元兌1美元、貶值9.7分，也連續2個交易日收貶，並續創2017年1月20日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量11.67億美元。

台股今日收盤跌10.53點，收在10301.78點，3大法人在台股合計賣超新台幣58.35億元，其中外資賣超60.45億元。

國際匯市部分，在美中貿易戰情勢未明朗之下，亞洲主要貨幣兌美元仍走弱，其中韓元貶收在1193.9韓元兌1美元，在岸及離岸人民幣兌美元也走貶，而日圓因避險需求支撐，在109.2日圓兌1美元震盪。

至於新台幣表現，匯銀人士指出，在台股走跌、外資持續賣超台股及匯出，加上亞幣也走弱，新台幣今日一開盤就觸31.5元、貶值1.6分，隨後美元買盤湧入，新台幣盤中更觸31.584元、貶值1角，終場收31.581元、貶值9.7分，也連2個交易日收貶。

對於新台幣短線走勢，匯銀人士認為，新興亞幣關注點轉回到中美貿易緊張局勢上面，不過，中國人民銀行持續喊話將保持人民幣匯率平穩，相信人民幣近日仍會在6.9附近整理，如果人民幣走穩，其他亞洲貨幣也貶不到哪去，至於是否會貶破31.6元，外資及央行態度仍是關鍵。

相關文章

▲台股在美中貿易戰、華為風暴、MSCI明晟調降權重等利空衝擊中，自28日外資已連續賣超台股15日。(圖／示意圖，NOWnews資料照片)

貿易戰台股大失血　外資連續賣超15天　投資人這樣避險

鉅亨網 / NOWnews

水龍頭再開！ 人行本周已釋出4000億人民幣

巷仔內／為何美國要封殺華為　5G技術是關鍵

美中科技戰　對台灣衝擊程度大於南韓　外銀點出原因所在

更多文章

中彩券、統一發票　5千元以下擬免稅　最快12月上路

巷仔內／為何美國要封殺華為　5G技術是關鍵

美中科技戰　對台灣衝擊程度大於南韓　外銀點出原因所在

▲ 新台幣。（圖／NOWnews資料照）

美公布匯率操縱名單　亞幣走弱　新台幣早盤貶破31.5