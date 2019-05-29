台股收跌、外資續賣股，加上亞洲主要貨幣韓元等兌美元走貶下，新台幣今（29）日又貶破31.5元，終場收31.581元兌1美元、貶值9.7分，也連續2個交易日收貶，並續創2017年1月20日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量11.67億美元。

台股今日收盤跌10.53點，收在10301.78點，3大法人在台股合計賣超新台幣58.35億元，其中外資賣超60.45億元。

國際匯市部分，在美中貿易戰情勢未明朗之下，亞洲主要貨幣兌美元仍走弱，其中韓元貶收在1193.9韓元兌1美元，在岸及離岸人民幣兌美元也走貶，而日圓因避險需求支撐，在109.2日圓兌1美元震盪。

至於新台幣表現，匯銀人士指出，在台股走跌、外資持續賣超台股及匯出，加上亞幣也走弱，新台幣今日一開盤就觸31.5元、貶值1.6分，隨後美元買盤湧入，新台幣盤中更觸31.584元、貶值1角，終場收31.581元、貶值9.7分，也連2個交易日收貶。

對於新台幣短線走勢，匯銀人士認為，新興亞幣關注點轉回到中美貿易緊張局勢上面，不過，中國人民銀行持續喊話將保持人民幣匯率平穩，相信人民幣近日仍會在6.9附近整理，如果人民幣走穩，其他亞洲貨幣也貶不到哪去，至於是否會貶破31.6元，外資及央行態度仍是關鍵。