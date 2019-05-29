去年在台北演出13場，場場爆滿的史派德奇遇記《飛飛飛》戲劇舞作，今年全台巡演，將在6月1日、2日來到嘉義縣表藝中心演出，2日更是由國立新竹生活美學館支持，邀請嘉義地區視障朋友一同觀賞，透過口述影像，讓視障者也能身歷其境，感受演出氛圍。

《飛飛飛》由國內知名舞團「舞蹈空間」所製作，此次邀請旅美編舞家楊銘隆與「無獨有偶」導演鄭嘉音共同創作，舞蹈空間藝術總監平珩指出，舞者結合操偶及多樣道具，呈現更多的創意和驚豔，舞劇為蜘蛛史派德珠兒從想學飛的歷程中，發現到自己長處與能力的故事，其中有世界舞蹈元素注入鳥類的創作裡，像是性情兇悍的藍鵲，舞者及音樂即以西班牙佛朗明哥來詮釋，貼切而生動。

平珩表示，全劇65分鐘，全場沒有語言，只有肢體動作，配合音樂、燈光、道具等襯托整體氛圍，舞者用功了解、揣摩擔綱的動物，一人至少分飾三角，皆活靈活現，入木三分，兩、三歲小孩都能引之入勝。

此劇將在6月1日、2日下午兩點半，於嘉義縣表演藝術中心演出，採購票進場，為推廣文化平權，6月2日場次，在國立新竹生活美學館支持下，特別提供嘉義地區40位視障朋友一同觀賞。

平珩說，會經由中華民國口述影像協會協助，將音樂、故事與動作的想像，透過耳機講述給視障觀眾們，讓他們也能身歷其境，感受演出的氛圍，共賞好劇。