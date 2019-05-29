或許對許多人來說，火山爆發的景象往往只會出現在電影或新聞畫面中。而為活火山的龜山島，經長期監測，台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，範圍大約有四分之一個台北市大小。中研院研究員林正洪說，龜山島雖有海的隔絕，但火山噴發可能引發海嘯，宜蘭平原首當其衝。



根據《中央社》報導，在科技部計畫支持，以及內政部的協助下，林正洪和研究團隊於 2011 年在陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置大屯火山觀測站（ Taiwan Volcano Observatory at Tatun,TVO ），建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測，林正洪表示，大屯火山和龜山島都是活火山。



林正洪指出，活火山必須具備萬年內有噴發紀錄、底下有岩漿庫存在這兩個條件，經過長期監測，大屯火山、龜山島都屬於活火山。研究團隊更首次在大油坑地區偵測到類似動物「心跳」現象，平均大約每 18 分鐘發生一次的重複性地震，是活火山的特徵之一。



而根據科技部發出的新聞稿表示，龜山島雖有海的隔絕，一旦火山噴發造成龜山島地形崩塌，可能引發小規模海嘯，「如果有 5 公尺海嘯可能將近 1/2 宜蘭平原會泡在水裡」。而常言道:「恐懼常來自無知」。雖然許多觀測證實大屯火山群與龜山島均為活火山，但是社會各界也不用過於惶恐緊張。事實上，火山噴發不像地震尚無法預測，火山噴發前可以透過儀器觀測來預估發生時間、大小與地點。整合這些觀測結果可以用來預估火山噴發之發生時間、大小與地點。因此建構有效火山監測機制，可以降低火山活動前之恐慌與未來可能之威脅。藉由科技部已成立之大屯火山觀測站，建立各項即時觀測系統，包括地球化學、地震網、地殼變形、地溫與火山噴氣孔即時影像等，專職負責火山監測之工作，相信可達火山預警之功能。