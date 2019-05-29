《安娜貝爾》系列電影第三集《安娜貝爾回家囉》，曝光最新預告，故事增添許多驚悚橋段，亡魂給擺渡人的遮眼硬幣，安娜貝爾靈界來電，再再都呈現出華倫夫婦這一家人，承受的可怕壓力，也讓觀眾看見在華倫家有多少恐怖收藏品。

該片故事從驅魔名人：艾德與羅琳華倫這對夫婦說起，他們在世界各地為有需要的人驅魔，並且為了防止這些害人的惡魔邪靈，再度危害人間，他們將這些被詛咒、被邪靈依附、甚至被拿來舉行邪教儀式的物品帶回家中，收藏在自家的靈異博物館中，並定期請神父來祈福與淨化；這次他們還接回了安娜貝爾，將其鎖在靈異博物館內的玻璃櫃中。

置身在眾多不聖潔物品中的安娜貝爾，靜靜地等待著機會…。某天華倫夫婦再度受託，調查超自然現象而必須離家，留下女兒茱蒂與年輕的保姆瑪莉艾倫看家，瑪莉的好友丹妮拉，對華倫一家與靈異事物充滿好奇。就在那個夜裡，那扇深鎖的靈異博物館大門被開啟，丹妮拉不經意地觸碰了玻璃櫃，喚醒了安娜貝爾，所有的惡靈也隨著安娜貝爾一起甦醒，整個華倫家的宅邸成為邪靈盤據的地方，而安娜貝爾與眾邪靈的目標，將是華倫家的女兒茱蒂與她的好朋友們…。

這也是飾演艾德與羅琳華倫夫婦的派翠克威爾森與薇拉法蜜嘉，第一次出現在《安娜貝爾》的系列作品中，使得《安娜貝爾回家囉》正式回歸「厲陰宅宇宙」。